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У перший день нового року у Луцьку народилися дівчинка та три хлопчики

У перший день нового року у Луцьку народилися дівчинка та три хлопчики
у новорічну ніч у волинському обласному перинатальному центрі та Луцькому клінічному пологовому будинку народилися перші дітки 2022-го року – дівчинка та три хлопчики.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, у волинському обласному перинатальному центрі 1 січня народилося два хлопчики – о 04:05 та 06:39. Дітки вагою 4115 г та 3570 г почуваються добре, так само як і їхні мами.

Як розповіла директорка волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська, цього року показники у перинатальному центрі зросли: «В нас збільшилася кількість пацієнтів, 29 грудня на облік у нашому закладі стала двотисячна вагітна жінка у 2021-му році. В минулому році такої цифри ми не досягнули. Цього року ми прийняли понад 3300 пологів, в минулому році – 2903. У нас збільшилася кількість операцій, також збільшилася кількість амбулаторних прийомів».

Ірина Іванівна каже, що великим досягненням перинатального центру в 2021-му році є виходжування маловагових діток, які мають критично низьку вагу при народженні.

«В цьому році ми виписали дитинку, яка при народженні важила 420 грамів. Дитинка перебувала у нашому закладі дуже довго. Зараз вона має проходити раню реабілітацію, яка триває до трьох років. Це перспективна дитина з непоганими прогнозами. Також є дітки, які при народжені мали вагу 600 та 700 грамів. Перинатальні центри – це ті структури, які призначені для груп високого ризику, для виходжування та лікування важких дітей. Не було б таких закладів та фахівців – перспективи у немовлят, які народилися з критично низькою вагою, також не було б», – наголосила Ірина Горавська.

Нагадаємо, у грудні 2021 року в поліклінічному відділенні Волинського обласного перинатального центру зареєстрували двотисячну пацієнтку, яка стала на облік з приводу вагітності.

Як розповів директор Луцького клінічного пологового будинку Сергій Сябрук, першою цьогоріч о 7:10 народилася дівчинка. Також вже об 11:20 народився і хлопчик вагою 3570 г, який, до слова, у своїх батьків є первістком.

Зауважимо, перші хлопчик та дівчинка, народжені в 2022-му році, отримають у подарунок від пологового універсальний візок ROAN Bloom 2 в 1.

Загалом же за цю добу в пологовому відбувалося 4 пологів: дві жінки поступили 31 грудня, а ще двоє уже сьогодні.

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Зі слів директора, за 2021-й рік в Луцькому пологовому будинку відбулося 1500 пологів та народилося 1513 малюків.

«Понад 50% породіль – мешканки м. Луцька, 41% – мешканки районів та міст Волинської області, 8% – мешканки інших областей України. Всього народилося 1513 дітей. Пологи двійнею відбулися у 13 мам.

За допомогою кесарського розтину народжували 35% вагітних, у 86% – методом знечулення була спінальна анестезія. Скористувалися знеболенням в пологах 252 роділлі, з них обрали методом знеболення епідуральну аналгезію 138 жінок», – повідомив Сергій Сябрук.

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Теги: Новий рік, діти, перинатальний центр, Луцьк
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