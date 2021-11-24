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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
1-го січня о 08:54 хв виникла пожежа у житловому будинку в Іваничах Володимир-Волинського району.

Про це пише БУГ.

Загоряння трапилось у будинку по вулиці Незалежності, 19.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, Іваничі, пожежа, будинок
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