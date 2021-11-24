На Волині горів житловий будинок





Про це пише



Загоряння трапилось у будинку по вулиці Незалежності, 19.



До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го січня о 08:54 хв виникла пожежа у житловому будинку в Іваничах Володимир-Волинського району.Про це пише БУГ Загоряння трапилось у будинку по вулиці Незалежності, 19.До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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