На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:49
1-го січня о 08:54 хв виникла пожежа у житловому будинку в Іваничах Володимир-Волинського району.
Про це пише БУГ.
Загоряння трапилось у будинку по вулиці Незалежності, 19.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це пише БУГ.
Загоряння трапилось у будинку по вулиці Незалежності, 19.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 5 ДПРЧ та 18 ДПРЧ. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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