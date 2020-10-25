вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон

Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон
З 1 січня 2022 року в силу вступає Закон України "Про електронні комунікації". Згідно з ним сім-картка телефона має бути зареєстрована за паспортом.

Про це повідомляє "Юридична газета".

Закон, який вступив у силу, визначає правові основи державної політики у сферах електронних комунікацій. Також він визначає права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами мобільних операторів.

Згідно із законом, втрачену сім-картку, е-SIM, налаштування інтернет-роутера, тощо можна буде відновити за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року. Впродовж цього періоду абоненти зможуть себе ідентифікувати. Якщо в зазначений строк абоненти не підписали договір і не "прив'язали" паспорт, послуги надаватися їм не будуть.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2 393 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сім-карта, телефон, паспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон
Сьогодні, 19:44
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 19:19
22-річна волинянка підкорює танцювальні подіуми Індії. ФОТО
Сьогодні, 18:23
Поблизу Луцька чоловік ледь не застрелив трьох поліцейських
Сьогодні, 17:32
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні
25 жовтень, 2020, 10:31
Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті Лучанин за допомогою фальшивого паспорта забрав посилку з телефоном на пошті
08 вересень, 2020, 11:38
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
23 грудень, 2021, 16:20
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
14 грудень, 2021, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон
Сьогодні, 19:44
 0
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 19:19
 0
22-річна волинянка підкорює танцювальні подіуми Індії. ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
Поблизу Луцька чоловік ледь не застрелив трьох поліцейських
Сьогодні, 17:32
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:49
 0
Медіа
відео
1/8