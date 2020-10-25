Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон
Сьогодні, 19:44
З 1 січня 2022 року в силу вступає Закон України "Про електронні комунікації". Згідно з ним сім-картка телефона має бути зареєстрована за паспортом.
Про це повідомляє "Юридична газета".
Закон, який вступив у силу, визначає правові основи державної політики у сферах електронних комунікацій. Також він визначає права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами мобільних операторів.
Згідно із законом, втрачену сім-картку, е-SIM, налаштування інтернет-роутера, тощо можна буде відновити за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.
Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року. Впродовж цього періоду абоненти зможуть себе ідентифікувати. Якщо в зазначений строк абоненти не підписали договір і не "прив'язали" паспорт, послуги надаватися їм не будуть.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2 393 гривні.
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Про це повідомляє "Юридична газета".
Закон, який вступив у силу, визначає правові основи державної політики у сферах електронних комунікацій. Також він визначає права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами мобільних операторів.
Згідно із законом, втрачену сім-картку, е-SIM, налаштування інтернет-роутера, тощо можна буде відновити за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.
Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року. Впродовж цього періоду абоненти зможуть себе ідентифікувати. Якщо в зазначений строк абоненти не підписали договір і не "прив'язали" паспорт, послуги надаватися їм не будуть.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2 393 гривні.
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