Українці зможуть відновити втрачену сімку лише за паспортом: вступив в силу новий закон





Про це повідомляє



Закон, який вступив у силу, визначає правові основи державної політики у сферах електронних комунікацій. Також він визначає права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами мобільних операторів.



Згідно із законом, втрачену сім-картку, е-SIM, налаштування інтернет-роутера, тощо можна буде відновити за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.



Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року. Впродовж цього періоду абоненти зможуть себе ідентифікувати. Якщо в зазначений строк абоненти не підписали договір і не "прив'язали" паспорт, послуги надаватися їм не будуть.



Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2 393 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2022 року в силу вступає Закон України "Про електронні комунікації". Згідно з ним сім-картка телефона має бути зареєстрована за паспортом.Про це повідомляє "Юридична газета" Закон, який вступив у силу, визначає правові основи державної політики у сферах електронних комунікацій. Також він визначає права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами мобільних операторів.Згідно із законом, втрачену сім-картку, е-SIM, налаштування інтернет-роутера, тощо можна буде відновити за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року. Впродовж цього періоду абоненти зможуть себе ідентифікувати. Якщо в зазначений строк абоненти не підписали договір і не "прив'язали" паспорт, послуги надаватися їм не будуть.Нагадаємо, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2 393 гривні.

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