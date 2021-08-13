Поблизу Луцька чоловік ледь не застрелив трьох поліцейських
Сьогодні, 17:32
Поблизу Луцька п’яний чоловік погрожував вбити трьох правоохоронців, які проводили слідчі дії, оглядаючи земельну ділянку.
Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як стало відомо з вироку, 28 липня троє правоохоронців проводили слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Калькової О.А. про огляд земельної ділянки, розпорядником якої є Підгайцівська сільська рада та яка використовується АТ «Луцьке підприємство». Коли поліцейські повідомили про це п’яного обвинуваченого, чоловік, тримаючи в руках рушницю «Сайга», здійснив два постріли в повітря. Потім обвинувачений спрямував зброю в бік правоохоронців та погрожував вбити, якщо ті продовжать проведення слідчі дії та вилучать належне йому майно.
У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії тим,що працівники поліції, не дотримуючись своїх обіцянок, намагались вилучити належну йому техніку, яка здійснювала збір урожаю.
Натомість потерпілі поліцейські у суді наголосили, що вони сприйняли дії обвинуваченого, як реальну загрозу життю. Двоє правоохоронців вимагали суворо покарати «стрілка» та подали цивільні позови про моральну шкоду на 100 тисяч гривень кожен.
В підсумку суд реальне покарання на два роки змінив умовним, а також частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого по 15 тисяч гривень.
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Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Як стало відомо з вироку, 28 липня троє правоохоронців проводили слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Калькової О.А. про огляд земельної ділянки, розпорядником якої є Підгайцівська сільська рада та яка використовується АТ «Луцьке підприємство». Коли поліцейські повідомили про це п’яного обвинуваченого, чоловік, тримаючи в руках рушницю «Сайга», здійснив два постріли в повітря. Потім обвинувачений спрямував зброю в бік правоохоронців та погрожував вбити, якщо ті продовжать проведення слідчі дії та вилучать належне йому майно.
У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії тим,що працівники поліції, не дотримуючись своїх обіцянок, намагались вилучити належну йому техніку, яка здійснювала збір урожаю.
Натомість потерпілі поліцейські у суді наголосили, що вони сприйняли дії обвинуваченого, як реальну загрозу життю. Двоє правоохоронців вимагали суворо покарати «стрілка» та подали цивільні позови про моральну шкоду на 100 тисяч гривень кожен.
В підсумку суд реальне покарання на два роки змінив умовним, а також частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого по 15 тисяч гривень.
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