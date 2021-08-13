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Поблизу Луцька чоловік ледь не застрелив трьох поліцейських

Поблизу Луцька чоловік ледь не застрелив трьох поліцейських
Поблизу Луцька п’яний чоловік погрожував вбити трьох правоохоронців, які проводили слідчі дії, оглядаючи земельну ділянку.

Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Як стало відомо з вироку, 28 липня троє правоохоронців проводили слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Калькової О.А. про огляд земельної ділянки, розпорядником якої є Підгайцівська сільська рада та яка використовується АТ «Луцьке підприємство». Коли поліцейські повідомили про це п’яного обвинуваченого, чоловік, тримаючи в руках рушницю «Сайга», здійснив два постріли в повітря. Потім обвинувачений спрямував зброю в бік правоохоронців та погрожував вбити, якщо ті продовжать проведення слідчі дії та вилучать належне йому майно.

У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії тим,що працівники поліції, не дотримуючись своїх обіцянок, намагались вилучити належну йому техніку, яка здійснювала збір урожаю.

Натомість потерпілі поліцейські у суді наголосили, що вони сприйняли дії обвинуваченого, як реальну загрозу життю. Двоє правоохоронців вимагали суворо покарати «стрілка» та подали цивільні позови про моральну шкоду на 100 тисяч гривень кожен.

В підсумку суд реальне покарання на два роки змінив умовним, а також частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого по 15 тисяч гривень.

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Теги: Луцьк, поліцейські, погроза
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