Поблизу Луцька чоловік ледь не застрелив трьох поліцейських





Луцький міськрайонний суд призначив злочинцю умовне покарання, пише



Як стало відомо з вироку, 28 липня троє правоохоронців проводили слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Калькової О.А. про огляд земельної ділянки, розпорядником якої є Підгайцівська сільська рада та яка використовується АТ «Луцьке підприємство». Коли поліцейські повідомили про це п’яного обвинуваченого, чоловік, тримаючи в руках рушницю «Сайга», здійснив два постріли в повітря. Потім обвинувачений спрямував зброю в бік правоохоронців та погрожував вбити, якщо ті продовжать проведення слідчі дії та вилучать належне йому майно.



У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії тим,що працівники поліції, не дотримуючись своїх обіцянок, намагались вилучити належну йому техніку, яка здійснювала збір урожаю.



Натомість потерпілі поліцейські у суді наголосили, що вони сприйняли дії обвинуваченого, як реальну загрозу життю. Двоє правоохоронців вимагали суворо покарати «стрілка» та подали цивільні позови про моральну шкоду на 100 тисяч гривень кожен.



В підсумку суд реальне покарання на два роки змінив умовним, а також частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнувши з обвинуваченого по 15 тисяч гривень.

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