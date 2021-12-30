22-річна волинянка підкорює танцювальні подіуми Індії. ФОТО
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У період різдвяно-новорічних свят дипломована двадцятидворічна хореографка з Каменя-Каширського Софія Шуляр у складі шоу-балету “Modern dance” перебуває в індійській столиці Нью-Делі. Це її черговий контракт в іноземній країні. Подібні танцювальні тури дівчина вважає прекрасною можливістю для розвитку у своїй професії, а заодно отримувати насолоду від мандрівок у незвідані раніше місця.
Про це пише газета "Полісся".
— Понад два роки тому я закінчила навчання у Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “хореографічне мистецтво”. Відтоді маю можливість розвиватися в улюбленій сфері та завдяки професії заробляти гроші. Першою країною, де мені пощастило успішно попрацювати ще в студентські роки, була Туреччина. З того часу мої трудові відрядження туди почастішали, — розповіла танцівниця.
Насправді потрапити до Індії чи інших країн не так вже і складно, зізнається, лише було б бажання. Втім через пандемію пропозицій укласти контракт стало менше. Оголошення про запрошення танцівників все ж ширяться інтернетом. Та не всім роботодавцям, як переконує Софія, варто довіряти. Перед укладанням угоди потрібно перевіряти усе до дрібниць, аби не стати жертвою недобросовісних фірм.
За умовами договору шоу-балет, з яким виступає наша землячка, бере участь у різного роду святкуваннях корпоративів, днів народжень та навіть індійських весіль. Попереду на Софію чекає ще 4 місяці захопливої мандрівки у дивовижній країні контрастів, де, за словами дівчини, поєднується непоєднуване.
— Кожен сезон — це певний мій досвід, адже маю нагоду опановувати нові стилі та напрямки танцю. Мої колеги “по цеху” як і я “універсальні солдати”, котрі сприймають на льоту складні завдання, разом долаємо нові виклики. Загалом це дуже приваблює, тож після чергової поїздки плануємо наступну.
Обираючи такий стиль життя, я розумію, що це чудова можливість втілити всі свої мрії, одна з яких — подорожувати. Знайомитись з різними культурами світу, набувати навиків виживати в нових умовах, отримувати хорошу заробітну плату та, зрештою, займатися улюбленою справою.
Леся МІНІБАЄВА.
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Про це пише газета "Полісся".
— Понад два роки тому я закінчила навчання у Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “хореографічне мистецтво”. Відтоді маю можливість розвиватися в улюбленій сфері та завдяки професії заробляти гроші. Першою країною, де мені пощастило успішно попрацювати ще в студентські роки, була Туреччина. З того часу мої трудові відрядження туди почастішали, — розповіла танцівниця.
Насправді потрапити до Індії чи інших країн не так вже і складно, зізнається, лише було б бажання. Втім через пандемію пропозицій укласти контракт стало менше. Оголошення про запрошення танцівників все ж ширяться інтернетом. Та не всім роботодавцям, як переконує Софія, варто довіряти. Перед укладанням угоди потрібно перевіряти усе до дрібниць, аби не стати жертвою недобросовісних фірм.
За умовами договору шоу-балет, з яким виступає наша землячка, бере участь у різного роду святкуваннях корпоративів, днів народжень та навіть індійських весіль. Попереду на Софію чекає ще 4 місяці захопливої мандрівки у дивовижній країні контрастів, де, за словами дівчини, поєднується непоєднуване.
— Кожен сезон — це певний мій досвід, адже маю нагоду опановувати нові стилі та напрямки танцю. Мої колеги “по цеху” як і я “універсальні солдати”, котрі сприймають на льоту складні завдання, разом долаємо нові виклики. Загалом це дуже приваблює, тож після чергової поїздки плануємо наступну.
Обираючи такий стиль життя, я розумію, що це чудова можливість втілити всі свої мрії, одна з яких — подорожувати. Знайомитись з різними культурами світу, набувати навиків виживати в нових умовах, отримувати хорошу заробітну плату та, зрештою, займатися улюбленою справою.
Леся МІНІБАЄВА.
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