Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*





Площа акційного помешкання - 60,32 м2. Квартира має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію.



Зверніть увагу! Усі клієнти, які придбають нерухомість в ЖК “Амстердам” до 15 січня автоматично стають учасниками ще однієї акції - “Подорож до Амстердаму” і отримують можливість поїхати на вікенд до столиці Нідердандів. Деталі запитуйте у свого менеджера із продажів Будівельної компанії “Інвестор”. Контакти - наприкінці публікації.



Вікна акційних квартир виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів і матиме гарний благоустрій.



Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.



Крім того, у ЖК “Амстердам” буде окрема величезна зона для відпочинку із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.



Іще одна особливість ЖК “Амстердам” - сучасні технології будівництва, які забезпечують швидкість робіт, а також надійність та енергоощадність будівлі.



Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?



надійність: монолітна будівля більш стійка, їй не загрожує просідання чи тріщини на стінах;

висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;

гарна звукоізоляція;

відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легку заміну планування;

екологічність;

швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;

практичність: керамоблоки легко штукатурити;

міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 38 36



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий рік у житловому кварталі “Амстердам” (с. Струмівка) стартує з акційної пропозиції. Лише три квартири з двома спальнями - за зниженою ціною від 18 900 грн/м2.Площа акційного помешкання -. Квартира має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію.Вікна акційних квартир виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів і матиме гарний благоустрій.Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.Крім того, у ЖК “Амстердам” буде окрема величезна зона для відпочинку із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.Іще одна особливість ЖК “Амстердам” - сучасні технології будівництва, які забезпечують швидкість робіт, а також надійність та енергоощадність будівлі.Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?надійність: монолітна будівля більш стійка, їй не загрожує просідання чи тріщини на стінах;висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;гарна звукоізоляція;відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легку заміну планування;екологічність;швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;практичність: керамоблоки легко штукатурити;міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:+38 067 543 38 36Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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