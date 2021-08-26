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Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*

Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*
Новий рік у житловому кварталі “Амстердам” (с. Струмівка) стартує з акційної пропозиції. Лише три квартири з двома спальнями - за зниженою ціною від 18 900 грн/м2.

Площа акційного помешкання - 60,32 м2. Квартира має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію.
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*

Зверніть увагу! Усі клієнти, які придбають нерухомість в ЖК “Амстердам” до 15 січня автоматично стають учасниками ще однієї акції - “Подорож до Амстердаму” і отримують можливість поїхати на вікенд до столиці Нідердандів. Деталі запитуйте у свого менеджера із продажів Будівельної компанії “Інвестор”. Контакти - наприкінці публікації.
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*

Вікна акційних квартир виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів і матиме гарний благоустрій.

Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*
Святкова ціна на 3 квартири в ЖК «Амстердам»*

Крім того, у ЖК “Амстердам” буде окрема величезна зона для відпочинку із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.

Іще одна особливість ЖК “Амстердам” - сучасні технології будівництва, які забезпечують швидкість робіт, а також надійність та енергоощадність будівлі.

Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?

надійність: монолітна будівля більш стійка, їй не загрожує просідання чи тріщини на стінах;
висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;
гарна звукоізоляція;
відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легку заміну планування;
екологічність;
швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;
практичність: керамоблоки легко штукатурити;
міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо.

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, квартири, будівництво
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