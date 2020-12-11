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Лучани створили унікальну музичну листівку до Різдва. ВІДЕО

Лучани створили унікальну музичну листівку до Різдва. ВІДЕО
Для Луцька створили різдвяно-музичну листівку.

Про це у Фейсбуці повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська.

«На завершення року ще один подарунок, створений талановитими лучанами: різдвяно-музична листівка нашому місту «Коляда у Луцьку», яку виконує неймовірна Інна Кириченко,», - йдеться у дописі.

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Теги: Луцьк, Новий рік, Різдво
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Сьогодні, 22:43
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