Лучани створили унікальну музичну листівку до Різдва. ВІДЕО





Про це у Фейсбуці повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська.



«На завершення року ще один подарунок, створений талановитими лучанами: різдвяно-музична листівка нашому місту «Коляда у Луцьку», яку виконує неймовірна Інна Кириченко,», - йдеться у дописі.



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