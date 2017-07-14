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На Волині хочуть розширити Світязь

На Волині хочуть розширити Світязь
У Шацькій селищній раді працюють над виготовленням генерального плану села Світязь.

Про це інформують у пресслужбі селищної ради.

На сьогодні документ пройшов експертні обговорення, був розглянутий на архітектурно-містобудівній раді при управлінні містобудування та архітектури Волинської ОДА. Після того, як розробник внесе в документ всі зауваження та пропозиції, остаточний варіант генерального плану буде роздрукований та поданий на затвердження Шацькій селищній раді.

Застаріла містобудівна документація гальмувала розвиток села Світязь, позбавляла можливості облаштування нових житлових масивів, будівництва нових об’єктів, інвестиційного поступу. Крім того, частина земель (урочище Гушово та ін.) знаходиться за межами населених пунктів, що унеможливлює розробку детальних планів території для подальшого оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки власниками нерухомого майна. Новий генеральний план усуне всі ці негативні моменти, в тому числі розширить межі села Світязь.

На виготовлення документу з селищного бюджету було виділено 100 тисяч гривень.

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Теги: розширити Світязь, село Світязь
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Коментарі 2
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в них озеро міліє а вони село розширюють, щоб було куди туристів селити
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Ой відчуваю буде дерибанчик землі.
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