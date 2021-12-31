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5 сіл біля Луцька зустрічали Новий Рік без світла. ВІДЕО

5 сіл біля Луцька зустрічали Новий Рік без світла. ВІДЕО
Мешканці декількох сіл Луцького району зустрічали новий 2022 рік без електроенергії.

Про це інформує ІА Конкурент.

Йдеться про села Липини, Підгайці, Струмівка, Боратин та Гаразжджа.

Підготовка новорічного столу відбувалася, як в старі часи – при свічках.

У соцмережах люди обурювалися, що «Волиньобленерго» робить такий подарунок волинянам уже не вперше.

Цікаво те, що додзвонитися на гарячу лінію, аби дізнатися причину відключення було ще тим завданням. Згодом на сторінці з’явилося повідомлення, що відбулося аварійне відключення.


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Теги: села, Луцьк, елеткрика, світло, Новий рік
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