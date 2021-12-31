5 сіл біля Луцька зустрічали Новий Рік без світла. ВІДЕО





Про це інформує



Йдеться про села Липини, Підгайці, Струмівка, Боратин та Гаразжджа.



Підготовка новорічного столу відбувалася, як в старі часи – при свічках.



У соцмережах люди обурювалися, що «Волиньобленерго» робить такий подарунок волинянам уже не вперше.



Цікаво те, що додзвонитися на гарячу лінію, аби дізнатися причину відключення було ще тим завданням. Згодом на сторінці з’явилося повідомлення, що відбулося аварійне відключення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці декількох сіл Луцького району зустрічали новий 2022 рік без електроенергії.Про це інформує ІА Конкурент. Йдеться про села Липини, Підгайці, Струмівка, Боратин та Гаразжджа.Підготовка новорічного столу відбувалася, як в старі часи – при свічках.У соцмережах люди обурювалися, що «Волиньобленерго» робить такий подарунок волинянам уже не вперше.Цікаво те, що додзвонитися на гарячу лінію, аби дізнатися причину відключення було ще тим завданням. Згодом на сторінці з’явилося повідомлення, що відбулося аварійне відключення.

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