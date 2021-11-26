Волинські рятувальники зі Стиру витягли собаку. ВІДЕО
01 січень, 23:30
З річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Її життю нічого не загрожує.
Про це розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Подія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.
Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.
Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.
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Про це розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.
Подія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.
Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.
Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.
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