Волинські рятувальники зі Стиру витягли собаку. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Нестеров.



Подія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.



Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.



Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Її життю нічого не загрожує.Про це розповів Суспільному речник ДСНС ВолиніПодія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.

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