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Волинські рятувальники зі Стиру витягли собаку. ВІДЕО

Волинські рятувальники зі Стиру витягли собаку. ВІДЕО
З річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Її життю нічого не загрожує.

Про це розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров.

Подія трапилася 1 січня. Пес застряг між деревами на річці Стир. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.

Працівники групи водолазно-рятувальних робіт Головного управління ДСНС Волині на чолі з Іваном Шевчуком визволили собаку з річки Стир.

Нині життю тварини нічого не загрожує, - каже Володимир Нестеров.


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Теги: ДСНС, Луцьк, собака, Стир
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