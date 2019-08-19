Не дають гарантій: лікарі намагаються врятувати око українцю в Польщі після вибуху петарди
Сьогодні, 03:30
У польському місті Каліш, напередодні Нового року, 25-річний українець отримав травми внаслідок вибуху петарди. Наразі лікарі намагаються врятувати його око.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PortalSamorządowy.
За словами речника лікарні, до якої госпіталізували українця, Павела Гавронського, 25-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок вибуху. Медики докладають зусилля, аби зберегти йому око, втім не дають гарантій.
"У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око", - відзначив Гавронський.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PortalSamorządowy.
За словами речника лікарні, до якої госпіталізували українця, Павела Гавронського, 25-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок вибуху. Медики докладають зусилля, аби зберегти йому око, втім не дають гарантій.
"У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око", - відзначив Гавронський.
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