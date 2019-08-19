Не дають гарантій: лікарі намагаються врятувати око українцю в Польщі після вибуху петарди





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За словами речника лікарні, до якої госпіталізували українця, Павела Гавронського, 25-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок вибуху. Медики докладають зусилля, аби зберегти йому око, втім не дають гарантій.



"У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око", - відзначив Гавронський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Каліш, напередодні Нового року, 25-річний українець отримав травми внаслідок вибуху петарди. Наразі лікарі намагаються врятувати його око.Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання PortalSamorządowy.За словами речника лікарні, до якої госпіталізували українця,25-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок вибуху. Медики докладають зусилля, аби зберегти йому око, втім не дають гарантій."У громадянина України рвана рана повіки. Медики намагаються врятувати чоловіку око", - відзначив Гавронський.

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