В Україні змінили правила вступу до інтернатури

В Україні з 2022 року діятимуть нові правила проходження інтернатури.Наказ, яким затверджується Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я.Вимоги цього Положення поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року.Серед основних змін – конкурс за рейтингом (буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту); електронна система відповідного рейтингового розподілу (випускник самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети (щонайбільше 5)).Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров'я та ЗВО щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік – майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна здобути сучасні знання та набути необхідних практичних навичок.Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів також формуватиме МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб.Водночас з 1 січня втрачають чинність наказ МОЗ від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів» та наказ МОЗ від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів».