В Україні змінили правила вступу до інтернатури
Сьогодні, 08:00
В Україні з 2022 року діятимуть нові правила проходження інтернатури.
Наказ, яким затверджується Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Вимоги цього Положення поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року.
Серед основних змін – конкурс за рейтингом (буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту); електронна система відповідного рейтингового розподілу (випускник самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети (щонайбільше 5)).
Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров'я та ЗВО щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік – майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна здобути сучасні знання та набути необхідних практичних навичок.
Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів також формуватиме МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб.
Водночас з 1 січня втрачають чинність наказ МОЗ від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів» та наказ МОЗ від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів».
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Наказ, яким затверджується Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Вимоги цього Положення поширюються на осіб, які вступають в інтернатуру з 2022 року.
Серед основних змін – конкурс за рейтингом (буде враховуватись середній бал, результати КРОК-2 та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту); електронна система відповідного рейтингового розподілу (випускник самостійно обиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти, де проходитиме підготовку в інтернатурі, а також визначає свої пріоритети (щонайбільше 5)).
Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров'я та ЗВО щорічно розроблятиме критерії визначення баз стажування та визначатиме їх перелік – майбутні лікарі проходитимуть підготовку в інтернатурі лише у спроможних закладах охорони здоров’я, де можна здобути сучасні знання та набути необхідних практичних навичок.
Державне замовлення на підготовку лікарів-інтернів також формуватиме МОЗ з урахуванням реальних кадрових потреб.
Водночас з 1 січня втрачають чинність наказ МОЗ від 19 вересня 1996 року № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів» та наказ МОЗ від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів».
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