Скільки мільйонів витратили на ямковий ремонт на Волині





Про це стало відомо під час пресконференції Служби автомобільних доріг у Волинській області щодо підсумків роботи у 2021 році, пише



Нагадаємо, за цей період вдалося покрити капітальним та поточним середнім ремонтом 176 кілометрів доріг державного значення на Волині. На це витратили 2,9 мільярда гривень.



Крім того, на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області у 2021 році було виділено 294 мільйони.



З них, повідомляють дорожники, орієнтовно 35 мільйонів витратили на ямковий ремонт, яким покрили 1500 кілометрів доріг.



«Проте це значно менше, ніж в попередні роки. Майже на половину. Щороку в нас фінансування на експлуатаційне утримання було 200 мільйонів і зазвичай 50% ми віддавали на аварійний і ямковий ремонт», - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг області Юрій Ришкевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З майже 300 мільйонів гривень більш як восьма частина коштів пішла на ямковий ремонт.Про це стало відомо під час пресконференції Служби автомобільних доріг у Волинській області щодо підсумків роботи у 2021 році, пише ІА Волинські новини. Нагадаємо, за цей період вдалося покрити капітальним та поточним середнім ремонтом 176 кілометрів доріг державного значення на Волині. На це витратили 2,9 мільярда гривень.Крім того, на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області у 2021 році було виділено 294 мільйони.З них, повідомляють дорожники, орієнтовно 35 мільйонів витратили на ямковий ремонт, яким покрили 1500 кілометрів доріг.«Проте це значно менше, ніж в попередні роки. Майже на половину. Щороку в нас фінансування на експлуатаційне утримання було 200 мільйонів і зазвичай 50% ми віддавали на аварійний і ямковий ремонт», - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг області Юрій Ришкевич.

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