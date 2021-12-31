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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні в перший день нового року

Повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні в перший день нового року
За добу 1 січня в Україні зафіксували 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 108, серед медпрацівників – 12).

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 0 осіб;
◾️ летальних випадків – 98;
◾️ одужало – 2 259 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 2 січня.

Після вихідного показники захворюваності традиційно знизилися, у перший день нового року не ушпиталили жодного пацієнта. Днем раніше хворобу діагностували у 5026 людей.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 674 538 осіб;
◾️ одужало – 3 477 188 осіб;
◾️ летальних випадків – 96 187;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 816 266.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом провели 28 457 565 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 277;
Вінницька область – 76;
Волинська область – 36;
Дніпропетровська область – 66;
Донецька область – 16;
Житомирська область – 127;
Закарпатська область – 76;
Запорізька область – 48;
Івано-Франківська область – 103;
Київська область – 85;
Кіровоградська область – 45;
Луганська область – 6;
Львівська область – 115;
Миколаївська область – 48;
Одеська область – 75;
Полтавська область – 100;
Рівненська область – 54;
Сумська область – 74;
Тернопільська область – 110;
Харківська область – 90;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 72;
Черкаська область – 40;
Чернівецька область – 42;
Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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