Повідомили про ситуацію з COVID-19 в Україні в перший день нового року

За добу 1 січня в Україні зафіксували 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 108, серед медпрацівників – 12).Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 0 осіб;◾️ летальних випадків – 98;◾️ одужало – 2 259 осіб.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 2 січня.Після вихідного показники захворюваності традиційно знизилися, у перший день нового року не ушпиталили жодного пацієнта. Днем раніше хворобу діагностували у 5026 людей.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 674 538 осіб;◾️ одужало – 3 477 188 осіб;◾️ летальних випадків – 96 187;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 816 266.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом провели 28 457 565 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 277;Вінницька область – 76;Волинська область – 36;Дніпропетровська область – 66;Донецька область – 16;Житомирська область – 127;Закарпатська область – 76;Запорізька область – 48;Івано-Франківська область – 103;Київська область – 85;Кіровоградська область – 45;Луганська область – 6;Львівська область – 115;Миколаївська область – 48;Одеська область – 75;Полтавська область – 100;Рівненська область – 54;Сумська область – 74;Тернопільська область – 110;Харківська область – 90;Херсонська область – 1;Хмельницька область – 72;Черкаська область – 40;Чернівецька область – 42;Чернігівська область – 81.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.