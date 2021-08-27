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Сьогодні, 2 січня, відбудуться перемовини Зеленського та Байдена

Сьогодні, 2 січня, відбудуться перемовини Зеленського та Байдена
Сьогодні, 2 січня, відбудуться переговори Президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Про це голова держави підтвердив у своєму Twitter.

“Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі”, - написав гарант.

Як інформували сьогодні американські ЗМІ, у Білому Домі заявили, що Джо Байден зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському 2 січня.

Як повідомила у своєму Twitter журналіст AP Дарлін Супервіл, сторони обговорять нарощування військової сили на кордоні України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в якій обговорив майбутню взаємодію з Росією. Як інформує пресслужба Держдепу, Альянс готовий до змістовного діалогу з Москвою, і водночас є єдиним у питанні стримування подальшої агресії проти України.

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Теги: Джо Байден
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