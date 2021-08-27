Сьогодні, 2 січня, відбудуться перемовини Зеленського та Байдена
Сьогодні, 10:05
Сьогодні, 2 січня, відбудуться переговори Президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.
Про це голова держави підтвердив у своєму Twitter.
“Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі”, - написав гарант.
Як інформували сьогодні американські ЗМІ, у Білому Домі заявили, що Джо Байден зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському 2 січня.
Як повідомила у своєму Twitter журналіст AP Дарлін Супервіл, сторони обговорять нарощування військової сили на кордоні України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в якій обговорив майбутню взаємодію з Росією. Як інформує пресслужба Держдепу, Альянс готовий до змістовного діалогу з Москвою, і водночас є єдиним у питанні стримування подальшої агресії проти України.
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Про це голова держави підтвердив у своєму Twitter.
“Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі”, - написав гарант.
Як інформували сьогодні американські ЗМІ, у Білому Домі заявили, що Джо Байден зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському 2 січня.
Як повідомила у своєму Twitter журналіст AP Дарлін Супервіл, сторони обговорять нарощування військової сили на кордоні України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в якій обговорив майбутню взаємодію з Росією. Як інформує пресслужба Держдепу, Альянс готовий до змістовного діалогу з Москвою, і водночас є єдиним у питанні стримування подальшої агресії проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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