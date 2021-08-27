Сьогодні, 2 січня, відбудуться перемовини Зеленського та Байдена

Сьогодні, 2 січня, відбудуться переговори Президента СШАта президента УкраїниПро це голова держави підтвердив у своєму Twitter.“Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі”, - написав гарант.Як інформували сьогодні американські ЗМІ, у Білому Домі заявили, що Джо Байден зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському 2 січня.Як повідомила у своєму Twitter журналіст AP, сторони обговорять нарощування військової сили на кордоні України.Держсекретар СШАсьогодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО, в якій обговорив майбутню взаємодію з Росією. Як інформує пресслужба Держдепу, Альянс готовий до змістовного діалогу з Москвою, і водночас є єдиним у питанні стримування подальшої агресії проти України.