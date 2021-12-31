Коронавірус на Волині за добу: виявили 36 інфікованих, одна людина померла





Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.



Із цієї кількості у громадах і районах виявили:



Луцький район – 21 хворий:



Луцька ТГ – 9 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Доросинівська ТГ – 1 хворий

Колківська ТГ – 3 хворих

Підгайцівська ТГ – 4 хворих

Рожищенська ТГ – 3 хворих.



Володимир-Волинський район – 3 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 1 хворий

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 1 хворий.



Камінь-Каширський район – 0 хворих:



Ковельський район – 12 хворих:



Голобська ТГ -1 хворий

Забродівська ТГ – 2 хворих

Ковельська ТГ – 5 хворих

Ратнівська ТГ – 3 хворих

— Самарівська ТГ -1 хворий



Госпіталізували 8 хворих, 28 – лікуються амбулаторно.



Усього станом на 2 січня в області зареєстрували 103 872 випадки.



Одужало – 100 103 особи (за останню добу – 45).



Летальних випадків (осіб) – 2183, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Підгайцівська ТГ).



Методом ПЛР всього обстежили 408 860 осіб, за останню добу – 140 осіб.



Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 1 грудня на Волині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Із цієї кількості у громадах і районах виявили:Луцький район – 21 хворий:Луцька ТГ – 9 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийДоросинівська ТГ – 1 хворийКолківська ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 4 хворихРожищенська ТГ – 3 хворих.Володимир-Волинський район – 3 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 1 хворийЗатурцівська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 1 хворий.Камінь-Каширський район – 0 хворих:Ковельський район – 12 хворих:Голобська ТГ -1 хворийЗабродівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 5 хворихРатнівська ТГ – 3 хворих— Самарівська ТГ -1 хворийГоспіталізували 8 хворих, 28 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 2 січня в області зареєстрували 103 872 випадки.Одужало – 100 103 особи (за останню добу – 45).Летальних випадків (осіб) – 2183, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Підгайцівська ТГ).Методом ПЛР всього обстежили 408 860 осіб, за останню добу – 140 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.

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