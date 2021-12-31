Коронавірус на Волині за добу: виявили 36 інфікованих, одна людина померла
Сьогодні, 11:27
За добу 1 грудня на Волині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у громадах і районах виявили:
Луцький район – 21 хворий:
Луцька ТГ – 9 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих.
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1 хворий
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 0 хворих:
Ковельський район – 12 хворих:
Голобська ТГ -1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 5 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
— Самарівська ТГ -1 хворий
Госпіталізували 8 хворих, 28 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 2 січня в області зареєстрували 103 872 випадки.
Одужало – 100 103 особи (за останню добу – 45).
Летальних випадків (осіб) – 2183, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Підгайцівська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 408 860 осіб, за останню добу – 140 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у громадах і районах виявили:
Луцький район – 21 хворий:
Луцька ТГ – 9 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих.
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 1 хворий
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 0 хворих:
Ковельський район – 12 хворих:
Голобська ТГ -1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 5 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
— Самарівська ТГ -1 хворий
Госпіталізували 8 хворих, 28 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 2 січня в області зареєстрували 103 872 випадки.
Одужало – 100 103 особи (за останню добу – 45).
Летальних випадків (осіб) – 2183, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Підгайцівська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 408 860 осіб, за останню добу – 140 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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