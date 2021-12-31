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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині за добу: виявили 36 інфікованих, одна людина померла

Коронавірус на Волині за добу: виявили 36 інфікованих, одна людина померла
За добу 1 грудня на Волині зареєстрували 36 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Із цієї кількості у громадах і районах виявили:

Луцький район – 21 хворий:

Луцька ТГ – 9 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Колківська ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих.

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 1 хворий
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий.

Камінь-Каширський район – 0 хворих:

Ковельський район – 12 хворих:

Голобська ТГ -1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 5 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
— Самарівська ТГ -1 хворий

Госпіталізували 8 хворих, 28 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 2 січня в області зареєстрували 103 872 випадки.

Одужало – 100 103 особи (за останню добу – 45).

Летальних випадків (осіб) – 2183, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Підгайцівська ТГ).

Методом ПЛР всього обстежили 408 860 осіб, за останню добу – 140 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика
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