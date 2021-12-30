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Як правильно розвантажити організм після свят

Як правильно розвантажити організм після свят
Після тривалих новорічних свят важко зібратися та повернутися до звичайного ритму. Калорійна їжа також негативно впливає на систему травлення.

Якщо дотримуватися простих правил, можна легко відновитися, пише ТСН.

1. Жодних дієт. Крім того, що це справжній стрес для того, хто відвик за свята від жорстких обмежень для шлунка, так ще й дійсно небезпечно для здоров'я в цілому. Такі дієти загрожують загостренням хронічних захворювань, а також зниженням імунітету та "ефектом бумеранга", тобто поверненням різко скинутої ваги у подвійному обсязі. Найкращий спосіб позбавитися зайвих кг і очистити ШКТ – розвантажувальні дні. Протягом тижня влаштуйте собі 2 дні розвантаження, обравши один з найбільш популярних та перевірених варіантів: кефірний, білковий, овочевий чи гарбузовий розвантажувальний день.

2. Протягом тижня відмовтеся від алкогольних напоїв та соків, а також усіх цукромістких напоїв. Випивайте близько 1.5-2 літрів чистої негазованої води (важливо, щоб вона була теплою) – це прискорить процес очищення організму. Варто починати день зі склянки теплої води з лимоном.

3. Від солодкого слід відмовитись теж. Якщо сильно захотілося солодощів, дозвольте собі трохи сухофруктів або свіжих фруктів.

4. Харчуйтеся 5 разів на день з перервами в 3-4 години. Під час дрібного харчування порції повинні бути маленькими.

5. Активний детокс. Процес виведення токсинів відбувається через пори, шкіру, з диханням. Спеціалісти радять кардіотренування, спорт на свіжому повітрі, будь-яка фізична активність: лижі, ковзани, сноуборд, прогулянки, ігри з дітьми тощо.

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Теги: харчування, свята, детокс
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