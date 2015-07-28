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Мобільні номери всіх українців прив'яжуть до паспортів

Мобільні номери всіх українців прив'яжуть до паспортів
В Україні відновити втрачену SIM-карту можна буде тільки за наявності паспорта.

Це випливає з Закону України "Про електронні комунікації", який еабув чинності 1 січня.

Згідно з документом, українці мають реєструвати SIM-карту телефону за паспортом. Втрачену SIM-карту, е-SIM, налаштування інтернет-роутера й т.ін. можна буде відновити за умови ідентифікації абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.

Перехідний період, згідно із законом, триватиме до 1 січня 2025 року. Протягом цього періоду абоненти можуть ідентифікувати себе.

Якщо ж у зазначений термін абоненти не підписали договір і не прив'язали паспорт до картки, послуги їм надаватися не будуть.

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Теги: мобільний, паспорт
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