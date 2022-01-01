Новий смартфон XIAOMI 11 LITE 5G NE: особливості та переваги девайсу*





Стильний дизайн у життєрадісних тонах додасть яскравих весняних фарб. Цей девайс увійшов у ТОП продажів, що свідчить про високий попит.



Смартфон XIAOMI 11 Lite 5G NE 8/128GB Mint Green представлений в експозиції онлайн-каталогу інтернет-магазину "Ельдорадо".



Девайс підтримує всі необхідні стандарти зв'язку 4G (LTE), 3G, GSM та 5G, якої ще немає у нашій країні, але за цим майбутнє.



Особливості та переваги смартфонів XIAOMI 11 Lite

Смартфони XIAOMI 11 Lite створені для реалізації всіх ваших задумів та побажань. Вони допоможуть втілити мрії у реальність. Елегантний стиль гармонійно доповнить ваш вигляд та створить діловий імідж.



Технічні параметри цієї моделі включають:



• роздільна здатність дисплея 2400 x 1080 (Full HD+);



• тип матриці дисплея AMOLED;



• ОС Android;



• діагональ екрану 6.55”;



• 2 або 1 SIM плюс картку пам'яті;



• 4 камери для фото та відео;



• 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G;



• обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ, вбудованої – 128 Гб;



• розширення пам'яті MicroSD до 1 ТБ;



• сканер відбиток пальця для безпеки.



Батарея потужністю 4250 мАч із швидкою зарядкою дозволяє не залишитися без заряду в потрібний момент.



Смартфон підтримує цілу низку комунікацій, у тому числі NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, ГЛОНАСС, USB Type-C. Оснащений інфрачервоним портом.



Унікальна пропозиція від "Ельдорадо" дозволяє купити новий смартфон за цінами зі знижкою 2000 грн. Це гарний випадок, щоб зробити собі та рідним подарунок на свято. Телефон підтримує прямий зв'язок із дітьми, батьками.





Як купити

Всі можливості для зв'язку та безліч корисних сервісів виводять цей смартфон на перші позиції. Це представник середнього цінового сегмента. Вартість девайсу по новорічній акції складає 9999 грн. з урахуванням розстрочення щомісячний платіж складає 667 грн.



Найкраще співвідношення цін та якості відзначають смартфон XIAOMI 11 Lite 5G NE. В рамках акції "Новий рік" в "Ельдорадо" - це чудова пропозиція для покупки.



Заходьте в інтернет-магазин Eldorado, щоб оцінити високу якість та рівень сервісу. Доставка проводиться зручними способами по всій Україні.

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