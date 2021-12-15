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На Волині у пожежі загинула бабуся

На Волині у пожежі загинула бабуся
Протягом першої доби 2022-го року рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомляє пресслужба волинських пожежників.

Зокрема, інформують, що 1 січня о 4:56 надійшло повідомлення про пожежу в смт Луків Ковельського району – зайнялась дерв’яна господарська споруда. Для гасіння пожежі на місце події прибула місцева пожежна команда, відділення рятувальників із 17-ї ДПРЧ смт Турійськ. Спільними зусиллями пожежу ліквідували о 6:21. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Окрім того, 1 січня о 05:25 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в смт Маневичі Камінь-Каширського району. До місця події вже за 6 хвилин прибула чергова варта 13-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Волинській області, команди місцевої пожежної охорони сіл Прилісне та Сойне. Рятувальники включились в захисні апарати на стисненому повітрі та зайшли всередину задимленого будинку для пошуку господарки, однак врятувати її було вже неможливо – жінку 1933 року народження виявили в одній кімнат без ознак життя.

На гасіння пожежі подали загалом 3 водяних стволи. Імовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

Також о 08:54 вогнеборці 18-ї ДПРЧ смт Іваничі виїхали для гасіння пожежі в цегляному житловому будинку на вулиці Незалежності. Їх на допомогу прибули вогнеборців з 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська.

Пожежа виникла в одній з кімнат, її вдалось оперативно приборкати двома водяними стволами, рятувальники працювали в складі ланок газодимозахисної служби. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, загибель
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