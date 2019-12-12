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Сильний вітер і дощ: якою буде погода у Луцьку і на Волині загалом 3 січня

Сильний вітер і дощ: якою буде погода у Луцьку і на Волині загалом 3 січня
На Волині загалом та у Луцьку зокрема 3 січня прогнозують пориви західного вітру зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Рівень небезпечності – І, жовтий.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

3 січня на Волині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі передбачають дощ, вдень - невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. пориви 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі 1-6⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.

У Луцьку вночі прогнозують 4-6⁰ тепла, вдень 6-8⁰ тепла.

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Теги: синоптики, вітер, прогноз
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