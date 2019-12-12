Сильний вітер і дощ: якою буде погода у Луцьку і на Волині загалом 3 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



3 січня на Волині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Вночі передбачають дощ, вдень - невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. пориви 15-20 м/с.



Температура повітря: вночі 1-6⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.



У Луцьку вночі прогнозують 4-6⁰ тепла, вдень 6-8⁰ тепла.

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