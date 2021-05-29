«ОРАНТА» колядуватиме в «ГаРмИдЕр ангар-stage»





Про це повідомляють організатори.



У дивовижній акустиці урбаністичного простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці.



Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.



Дійство, яке ініціювала Катерина Теліпська, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк).



Режисерка дійства Руслана Порицька розповідає: «Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.»



Квитки можна придбати за посиланнями:

9 січня о 17:00 —

14 січня о 19:00 —

Оплатити купівлю китків онлайн також можна коштами із «єПідтримки»!



Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9

Вхід — 150 грн

Кількість місць: обмежена

Дотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»

Інформація за номером: +38-099-248-18-86





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 січня о 17:00 і 14 січня о 19:00 у мистецькому просторі луцького незалежного театру «ГаРмИдЕр» відбудеться унікальне святкове дійство — різдвяна програма «ТИША».Про це повідомляють організатори.У дивовижній акустиці урбаністичного простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці.Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.Дійство, яке ініціювала, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка —), поетка, відеохудожник. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — заслужений діяч мистецтв України).Режисерка дійства Руслана Порицька розповідає: «Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.»Квитки можна придбати за посиланнями:9 січня о 17:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_09_01 14 січня о 19:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_14_01 Оплатити купівлю китків онлайн також можна коштами із «єПідтримки»!Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9Вхід — 150 грнКількість місць: обмеженаДотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»Інформація за номером: +38-099-248-18-86

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