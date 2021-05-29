«ОРАНТА» колядуватиме в «ГаРмИдЕр ангар-stage»
Сьогодні, 18:59
9 січня о 17:00 і 14 січня о 19:00 у мистецькому просторі луцького незалежного театру «ГаРмИдЕр» відбудеться унікальне святкове дійство — різдвяна програма «ТИША».
Про це повідомляють організатори.
У дивовижній акустиці урбаністичного простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці.
Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.
Дійство, яке ініціювала Катерина Теліпська, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк).
Режисерка дійства Руслана Порицька розповідає: «Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.»
Квитки можна придбати за посиланнями:
9 січня о 17:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_09_01,
14 січня о 19:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_14_01.
Оплатити купівлю китків онлайн також можна коштами із «єПідтримки»!
Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9
Вхід — 150 грн
Кількість місць: обмежена
Дотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»
Інформація за номером: +38-099-248-18-86
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Про це повідомляють організатори.
У дивовижній акустиці урбаністичного простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці.
Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.
Дійство, яке ініціювала Катерина Теліпська, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк).
Режисерка дійства Руслана Порицька розповідає: «Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.»
Квитки можна придбати за посиланнями:
9 січня о 17:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_09_01,
14 січня о 19:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_14_01.
Оплатити купівлю китків онлайн також можна коштами із «єПідтримки»!
Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9
Вхід — 150 грн
Кількість місць: обмежена
Дотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»
Інформація за номером: +38-099-248-18-86
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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