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«ОРАНТА» колядуватиме в «ГаРмИдЕр ангар-stage»

«ОРАНТА» колядуватиме в «ГаРмИдЕр ангар-stage»
9 січня о 17:00 і 14 січня о 19:00 у мистецькому просторі луцького незалежного театру «ГаРмИдЕр» відбудеться унікальне святкове дійство — різдвяна програма «ТИША».

Про це повідомляють організатори.

У дивовижній акустиці урбаністичного простору «ГаРмИдЕр ангар-stage» прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці.

Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.

Дійство, яке ініціювала Катерина Теліпська, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — заслужений діяч мистецтв України Василь Мойсіюк).

Режисерка дійства Руслана Порицька розповідає: «Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.»

Квитки можна придбати за посиланнями:
9 січня о 17:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_09_01,
14 січня о 19:00 — https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_14_01.
Оплатити купівлю китків онлайн також можна коштами із «єПідтримки»!

Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9
Вхід — 150 грн
Кількість місць: обмежена
Дотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»
Інформація за номером: +38-099-248-18-86


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Теги: Оранта, колядки
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