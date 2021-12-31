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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У ковідному госпіталі в Боголюбах закрили ще одне відділення

У ковідному госпіталі в Боголюбах закрили ще одне відділення
Новий рік на Волині почався з тенденції до зменшення кількості хворих на коронавірус у боголюбському стаціонарі. У зв'язку з цим призупинили роботу ще одного відділення.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної клінічної лікарні.

Інформують, що наразі працює лише 2 відділення та реанімація.

Зранку 2 січня 2022 року там перебував 51 пацієнт, з них - 46 під високими потоками кисню, у реанімації - 6.

Проте додають, що з усіх госпіталізованих - половина у важкому стані.

"Враховуючи, що деякі країни Європи запровадили на свята локдауни, розслаблятися, імовірніше за все, рано", - резюмував у дописі речник медзакладу Андрій Гнатюк.

Нагадаємо, одне із відділень шпиталю призупинило роботу 8 грудня.

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Теги: Боголюби, госпіталь, коронавірус
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