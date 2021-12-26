Невакцинована вчителька з Волині подала до суду через відсторонення і виграла





Про це стало відомо з рішення Ковельського міськрайонного суду, пишуть



11 листопада позивачка подала до суду позов, в якому просила визнати незаконним та скасувати наказ відповідача – Гішинської гімназії Ковельської міськради Волинської області – про її відсторонення від роботи; поновити її на роботі на посаді вчителя іноземної мови; стягнути з відповідача – управління освіти виконкому Ковельської міськради – на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу та 20 тисяч гривень моральної шкоди.



Свої позовні вимоги жінка обґрунтувала тим, що вона працює на посаді вчителя іноземної мови у Гішинській гімназії. Також вона сама виховує дитину з особливими потребами. У листопаді в неї на роботі незаконно вимагали медичну інформацію щодо вакцинації від COVID-19 та обмежили її права як працівника щодо повноцінної роботи.



Наприкінці жовтня їй було вручено повідомлення «Про обов'язкове профілактичне щеплення проти COVID-19» без підпису директора та дати його видання. Вона відмовилась підписувати таке повідомлення. Після чого директор Гішинської гімназії вручив її наказ про відсторонення від роботи, який був обґрунтований відсутністю у неї відповідного щеплення та наказом МОЗ України. Однак ні у трудовому договорі, ні у посадовій інструкції, ні у будь-якому іншому документі, що підписані сторонами, таке зобов'язання для неї як працівника та права відповідача на відсторонення її від роботи з такої підстави не передбачено. Тому, на думку жінки, роботодавець не наділений правом примушувати її вакцинуватися та притягати до дисциплінарної відповідальності за відмову робити щеплення.



Керівництво освітнього закладу просило відмовити у задоволенні позову, посилаючись на постанови Кабінету Міністрів України та накази МОЗ.



У підсумку суд частково задовільнив позов. Позовні вимоги про визнання незаконним та скасування наказу відповідача – Гішинської гімназії Ковельської міської ради Волинської області – про відсторонення від роботи задовольнив повністю.



Визнав незаконним та скасував наказ в. о. директора Гішинської гімназії Ковельської міської ради «Про відсторонення від роботи» та постановив відновити попереднє становище позивача, допустивши її до виконання своїх трудових обов'язків на посаді вчителя англійської мови.



Також суд задовільнив позовні вимоги про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнувши з управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради на користь позивача суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу - 23 тисячі 348 гривень.



Але у задоволенні позовної вимоги про стягнення моральної шкоди суд відмовив.

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