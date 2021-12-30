Померла волинська поетеса та перекладачка
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Померла волинська поетеса, перекладачка, авторка збірок віршів та укладачка антологій Олена Криштальська.
Про це 12 грудня повідомили на сторінці Волинської організації Національної спілки письменників України у Фейсбуці.
«Сумні новини в новому році... Пішла у засвіти наша Олена Криштальська – поетеса, перекладачка. Вічна пам'ять... Сумуємо разом із рідними і близькими», – йдеться в дописі.
Олена Криштальська народилася 19 листопада 1943 року у селі Привітне колишнього Локачинського району на Волині. Після закінчення Камінь-Каширського медичного училища працювала медсестрою у містах Горохів та Луцьк.
Авторка поетичних збірок:
«Відкриваю в собі таємницю» (1987);
«Хліб і камінь» (1993);
«Пізня яблуня» (2009).
Перекладала з іспанської, португальської, італійської, польської, англійської, російської, білоруської мов та польською мовою.
Перші переклади з іспанської увійшли до книги «Ґабріела Містраль. Поезії», яка побачила світ у видавництві «Дніпро» (1984).
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Про це 12 грудня повідомили на сторінці Волинської організації Національної спілки письменників України у Фейсбуці.
«Сумні новини в новому році... Пішла у засвіти наша Олена Криштальська – поетеса, перекладачка. Вічна пам'ять... Сумуємо разом із рідними і близькими», – йдеться в дописі.
Олена Криштальська народилася 19 листопада 1943 року у селі Привітне колишнього Локачинського району на Волині. Після закінчення Камінь-Каширського медичного училища працювала медсестрою у містах Горохів та Луцьк.
Авторка поетичних збірок:
«Відкриваю в собі таємницю» (1987);
«Хліб і камінь» (1993);
«Пізня яблуня» (2009).
Перекладала з іспанської, португальської, італійської, польської, англійської, російської, білоруської мов та польською мовою.
Перші переклади з іспанської увійшли до книги «Ґабріела Містраль. Поезії», яка побачила світ у видавництві «Дніпро» (1984).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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