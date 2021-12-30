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Померла волинська поетеса та перекладачка

Померла волинська поетеса та перекладачка
Померла волинська поетеса, перекладачка, авторка збірок віршів та укладачка антологій Олена Криштальська.

Про це 12 грудня повідомили на сторінці Волинської організації Національної спілки письменників України у Фейсбуці.

«Сумні новини в новому році... Пішла у засвіти наша Олена Криштальська – поетеса, перекладачка. Вічна пам'ять... Сумуємо разом із рідними і близькими», – йдеться в дописі.

Олена Криштальська народилася 19 листопада 1943 року у селі Привітне колишнього Локачинського району на Волині. Після закінчення Камінь-Каширського медичного училища працювала медсестрою у містах Горохів та Луцьк.

Авторка поетичних збірок:

«Відкриваю в собі таємницю» (1987);
«Хліб і камінь» (1993);
«Пізня яблуня» (2009).
Перекладала з іспанської, португальської, італійської, польської, англійської, російської, білоруської мов та польською мовою.

Перші переклади з іспанської увійшли до книги «Ґабріела Містраль. Поезії», яка побачила світ у видавництві «Дніпро» (1984).

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Теги: Олена Криштальська, смерть, Волинь
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