Померла волинська поетеса та перекладачка

Олена Криштальська.



Про це 12 грудня



«Сумні новини в новому році... Пішла у засвіти наша Олена Криштальська – поетеса, перекладачка. Вічна пам'ять... Сумуємо разом із рідними і близькими», – йдеться в дописі.



Олена Криштальська народилася 19 листопада 1943 року у селі Привітне колишнього Локачинського району на Волині. Після закінчення Камінь-Каширського медичного училища працювала медсестрою у містах Горохів та Луцьк.



Авторка поетичних збірок:



«Відкриваю в собі таємницю» (1987);

«Хліб і камінь» (1993);

«Пізня яблуня» (2009).

Перекладала з іспанської, португальської, італійської, польської, англійської, російської, білоруської мов та польською мовою.



Перші переклади з іспанської увійшли до книги «Ґабріела Містраль. Поезії», яка побачила світ у видавництві «Дніпро» (1984).

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