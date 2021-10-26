У МОЗ розповіли, чи введуть локдаун через «Омікрон»





Про це Ігор Кузін.



Зі слів Ігоря Кузіна, Україна йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там. Зараз в нас ще завершується попередня хвиля, яка була викликана штамом «Дельта», але прогнозують, що десь із другої половини січня і в лютому буде підвищення рівня захворюваності на коронавірус через штам «Омікрон».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно із другої половини січня і в лютому в Україні прогнозують підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, найімовірніше, вже буде викликана новим штамом «Омікрон».Про це Суспільному розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар УкраїниЗі слів Ігоря Кузіна, Україна йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там. Зараз в нас ще завершується попередня хвиля, яка була викликана штамом «Дельта», але прогнозують, що десь із другої половини січня і в лютому буде підвищення рівня захворюваності на коронавірус через штам «Омікрон».

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