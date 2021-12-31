У 2021-му на ремонт доріг на Волині витратили понад три мільярди гривень

У 2021 році на розвиток мережі волинських доріг виділили з державного бюджету понад три мільярди гривень. За цю суму відновили 175,9 км доріг державного значення.Про це повідомляють у службі автомобільних доріг Волині.На реконструкцію, капітальний і поточний середній ремонти та проєктно-вишукувальні роботи в поточному році виділено 2 879,374 млн грн. Це на 87 % більше ніж було торік.Поточним дрібним ремонтом у 2021 році відновлено дорожнє покриття на 78,3 км автошляхів. На поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у 2021 році було виділено 294,300 млн грн.На дорозі Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест) відновили 57,4 км. У 2020 році на цій дорозі ввели в експлуатацію 28 км. у 2021-му відремонтували такі ділянки:-14,2 км ділянка Доманове-Гірники;-7,7 км ділянка Секунь-Мислина;-8 км ділянка Мислина-Ковель;-10,8 км ділянка Ковель-Колодяжне-Воля Любитівська;-6,2 км ділянка по селищу Голоби;-7 км ділянка Свидники-Переспа;-3,5 км ділянка поворот у с.Крупа – межа з Рівненською областю.Також, звітують дорожники, відновлюють 3 км дороги міжнародного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин на ділянці між селами Довгоноси та Старі Кошари. Повністю реконструкцію цього об’єкта завершать у 2022 році.За останні 12 місяців ремонтом на Волині охопили 126,5 км територіальних доріг, із яких на понад 108 км провели фінішне асфальтування, ще на 18 км уклали перший шар асфальту.-Т-03-02 Піща-Шацьк-Любомль-Володимир-Волинський-Павлівка-Горохів-Берестечко- Козин-/М-06/: відновлено 57,4 км (у верхньому шарі – 55,5 км) на таких відрізках: 45,5 км ділянка Піща-Любомль; 10,0 км ділянка Селець-Маркостав; 1,9 км ділянка, що суміщається з вулицею Зимнівська у м.Володимирі;-Т-03-06 /Т-03-02/- Шацьк-Вілиця-Прип'ять-Любохини-/Т-03-08/ відновлено на всій протяжності – 22,5 км.-Т-03-01 Залісся-/Т-03-02/: відновлено 5,6 км на ділянці Пульмо – урочище "Гряда".-Т-03-05 Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі: відновлено 7,6 км на ділянці Благодатне-Іваничі.-Т-03-11 /Р-14/-Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-/М-19/-Колодяжне-Локачі-/Н-17/: відновлено 21,6 км на ділянках: 5,5 км ділянка Війниця-Локачі; 16,1 км ділянка Привітне-Скобелка (ремонт продовжать у 2022 році);-Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика Осниця-Красноволя-Колки-/ Р-14/-Копилля-Рожище-Торчин-Шклинь-/Н-17/: відновлено 11,8 км на ділянках: 10,7 км ділянка Сокіл-Оленівка (ремонт продовжать у 2022 році); 1,1 км по селу Шклинь.Відновили 14,1 км на дорозі Р-14 Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ: 4,1 км на ділянці Озеро-Тростянець; 2,9 км по селищу Колки; 1,5 км по селу Розничі; 5,6 км на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Дольськ"-"Мохро".Р-15 Ковель-Володимир-Червоноград-Жовква — відновлено 15,2 км у вирівнюючому шарі на ділянці Ковель-Турійськ.