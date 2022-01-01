Судили волинянина, який п'яним побив водія BMW





Про це пише



Як ідеться у вироку, 1 січня поблизу гуртожитку на вулиці Залізничній,2 п’яний чоловік без причини почав ногами та руками бити в решітку радіатора, бампер та капот автомобіля BMW X5, який був припаркований правим переднім колесом на бордюрі.



Після цього обвинувачений відкрив двері авто, на водійському сидінні якого перебував потерпілий разом із семирічним онуком на колінах, та завдав водію кілька ударів в обличчя.



Продовжуючи злочинні дії, чоловік відірвав задню щітку склоочисника та нею ж розбив заднє скло автомобіля. Вартість відновлюваних ремонтних робіт становила 46 тисяч гривень.



У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії тим, що автомобіль виїхав на тротуар, ледве не зачепивши його доньку. Зі слів чоловіка, він розсердився на водія і вдарив ногою в бампер, а також підійшовши до нього та вдарив в обличчя. Обвинувачений ствердив, що зі слів водія дізнався, що онук, який перебував на колінах, випадково натиснув на педаль газу, а тому автомобіль виїхав на тротуар. Після цього він випадково зачепив двірник заднього скла, розбивши його.



Натомість потерпілий підтвердив, що він дійсно виїхав на тротуар, але категорично ствердив, що таким маневром він не вчиняв будь-кому якихось перешкод, зокрема і пішоходам. Він перебував в салоні автомобіля на місці водія, а онук знаходився на передньому пасажирському сидінні. В цей момент незнайомий чоловік почав бити передній бампер, решітку та інші частини автомобіля. Онук злякався та сів йому на коліна, а в цей час через відчинені двері обвинувачений почав наносити йому удари руками та ногами в різні частини тіла. Після прибуття працівників поліції та швидкої допомоги йому була надана відповідна допомога. Коли обвинувачений наносив йому удари, саме дружина останнього відтягнула його.



У підсумку суд призначив винуватцю бійки покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши його на умовне. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі п’яний чоловік побив водія BMW X5, який виїхав на тротуар. Під час бійки у водія на руках перебував його онук. Ковельський міськрайонний суд призначив винуватцю бійки умовне покарання.Про це пише ІА Волинські новини. Як ідеться у вироку, 1 січня поблизу гуртожитку на вулиці Залізничній,2 п’яний чоловік без причини почав ногами та руками бити в решітку радіатора, бампер та капот автомобіля BMW X5, який був припаркований правим переднім колесом на бордюрі.Після цього обвинувачений відкрив двері авто, на водійському сидінні якого перебував потерпілий разом із семирічним онуком на колінах, та завдав водію кілька ударів в обличчя.Продовжуючи злочинні дії, чоловік відірвав задню щітку склоочисника та нею ж розбив заднє скло автомобіля. Вартість відновлюваних ремонтних робіт становила 46 тисяч гривень.У суді обвинувачений визнав свою вину, пояснивши свої дії тим, що автомобіль виїхав на тротуар, ледве не зачепивши його доньку. Зі слів чоловіка, він розсердився на водія і вдарив ногою в бампер, а також підійшовши до нього та вдарив в обличчя. Обвинувачений ствердив, що зі слів водія дізнався, що онук, який перебував на колінах, випадково натиснув на педаль газу, а тому автомобіль виїхав на тротуар. Після цього він випадково зачепив двірник заднього скла, розбивши його.Натомість потерпілий підтвердив, що він дійсно виїхав на тротуар, але категорично ствердив, що таким маневром він не вчиняв будь-кому якихось перешкод, зокрема і пішоходам. Він перебував в салоні автомобіля на місці водія, а онук знаходився на передньому пасажирському сидінні. В цей момент незнайомий чоловік почав бити передній бампер, решітку та інші частини автомобіля. Онук злякався та сів йому на коліна, а в цей час через відчинені двері обвинувачений почав наносити йому удари руками та ногами в різні частини тіла. Після прибуття працівників поліції та швидкої допомоги йому була надана відповідна допомога. Коли обвинувачений наносив йому удари, саме дружина останнього відтягнула його.У підсумку суд призначив винуватцю бійки покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши його на умовне. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію