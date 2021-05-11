Який алкоголь в Україні зросте в ціні





Про те, чи стане чергове здорожчання алкоголю шляхом до тверезої нації – 2 січня йдеться в сюжеті



Так, міцне пиво до ціни додає дві гривні. Неймовірно, але факт: не міцне - має - навіть здешевшати.



Мінімальна ціна пів літра оковитої - 98 гривень. За рахунок зростання акцизів влада латає дірку у бюджеті. А виробники кажуть, що ціни підвищують з думкою про українців.



"Мінімальна ціна направлена швидше для покупців, тому що вона говорить про те, що ця продукція легальна, якщо виробник не платить податки, які складають десь 40 грн у пляшці горілки - це означає, що продукція нелегальна", - пояснює виконавча директорка Асоціації "Укрводка" Аліна Шолохман.



А от для поціновувачів вина, на відміну від шанувальників міцних напоїв - є добрі новини - тут акциз скасовується взагалі. Вино не здешевшає, але, принаймні, не повинно і здорожчати. На відміну від ігристого.



Алкогольні смаки українців поступово змінюються, каже власниця компанії з виробництва вин Анна Горкун. Вино потрохи посуває міцні напої. Нині на кожного припадає чотири літри вина в рік і ця тенденція йде до зростання. Але вітчизняні винороби скаржаться: статистика росте виключно за рахунок імпорту, бо ввізне мито на алкоголь скасовано.



А от споживання горілки в Україні, за офіційними даними, за останні 5 років скоротилося мало не на третину. Виробники нарікають, що половина міцного ринку - у тіні.



Найбільше відчують здорожчання ті, хто купував найдешевший алкоголь, вважають експерти.



Але навряд чи нова ціна, на думку Юрія Криворучка, вплине на кількість випитого.

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