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У Польщі після новорічної вечірки знайшли мертвим українця

У Польщі після новорічної вечірки знайшли мертвим українця
У п'ятницю, 31 грудня в Польщі було знайдено мертвим 47-річного громадянина України. Його тіло виявили біля його орендованої квартири в місті Седльце.

Про це пише "Обозреватель".

Тіло чоловіка лежало на тротуарі – його знайшли перехожі. У нього було велике поранення голови.

Правоохоронці з'ясували, що загиблий винаймав кімнату в будинку на вулиці Бжоскі, де його знайшли, повідомила прессекретарка районної прокуратури в Седльці Крістіна Голобек.

Інші кімнати в будинку, де жив чоловік, також здаються іноземцям. У зв'язку із загибеллю українця поліція затримала 12 його сусідів.

Деякі з них перебували в стані алкогольного сп'яніння – в ніч на 1 січня в будинку проходила новорічна вечірка.

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Теги: Польща, смерть, українець
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