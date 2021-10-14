У Польщі після новорічної вечірки знайшли мертвим українця





Про це пише



Тіло чоловіка лежало на тротуарі – його знайшли перехожі. У нього було велике поранення голови.



Правоохоронці з'ясували, що загиблий винаймав кімнату в будинку на вулиці Бжоскі, де його знайшли, повідомила прессекретарка районної прокуратури в Седльці Крістіна Голобек.



Інші кімнати в будинку, де жив чоловік, також здаються іноземцям. У зв'язку із загибеллю українця поліція затримала 12 його сусідів.



Деякі з них перебували в стані алкогольного сп'яніння – в ніч на 1 січня в будинку проходила новорічна вечірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 31 грудня в Польщі було знайдено мертвим 47-річного громадянина України. Його тіло виявили біля його орендованої квартири в місті Седльце.Про це пише "Обозреватель". Тіло чоловіка лежало на тротуарі – його знайшли перехожі. У нього було велике поранення голови.Правоохоронці з'ясували, що загиблий винаймав кімнату в будинку на вулиці Бжоскі, де його знайшли, повідомила прессекретарка районної прокуратури в Седльці Крістіна Голобек.Інші кімнати в будинку, де жив чоловік, також здаються іноземцям. У зв'язку із загибеллю українця поліція затримала 12 його сусідів.Деякі з них перебували в стані алкогольного сп'яніння – в ніч на 1 січня в будинку проходила новорічна вечірка.

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