Як позбутися похмілля після новорічних вихідних: поради лікаря





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Похмілля зазвичай триває близько однієї доби, але в деяких випадках може продовжуватися й наступного дня. Тут все залежить від різних факторів:



-кількості випитого алкоголю;

-міцності та якості напоїв;

-чисельності алкогольдегідрогенази (фермент, який розщеплює етанол та виробляється в печінці) в організмі.



За словами Павла Мазура, в однієї людини цей фермент може бути вже від народження, коли у інших взагалі не вироблятися. Останнім не варто вживати навіть невеликі дози алкоголю, адже вони можуть бути для них смертельними.





Щоб послабити негативний вплив алкоголю на роботу організму, лікар радить вживати велику кількість води під час новорічного застілля. Також намагайтеся не навантажувати шлунок жирною та важкою їжею. Павло Мазур рекомендує споживати легкі страви з картоплі, спаржі, рису чи грибів, якщо п’єте алкогольні напої. Адже це природний сорбент.



Слід завжди пам’ятати, що реакція організму може бути різною навіть від однієї чарки алкогольного напою. Тому не забувайте враховувати свої можливості. Не вживайте надто велику для себе кількість алкоголю, не пийте міцні напої, якщо не впевнені в своєму здоров’ї.

Павло Мазур також рекомендує вживати перед новорічним застіллям сорбенти, які продаються практично в кожній аптеці. Вони допоможуть зменшити негативний вплив алкоголю. Це може бути звичне нам активоване вугілля, або нові препарати (наприклад, “Атоксил”). Але тут варто пам’ятати, щоб сорбент подіяв, людині потрібно випорожнитися через 2 години після вживання алкоголю.



Не варто змішувати різні алкогольні напої, а також вживати їх на голодний шлунок.



Якщо зранку все ж з’явилися симптоми похмілля, варто пити якомога більше води. Найкраще, за словами лікаря, підходить лужна, наприклад “Боржомі” або “Миргородська”. В її складі є необхідні мікроелементи та сіль, за допомогою яких водно-сольовий баланс швидше відновиться.



Коли людина страждає від похмілля, то у неї часто немає апетиту. Так організм сам попереджає, що наразі немає сил на переварювання їжі. Але якщо вам все-таки захотілося поїсти, краще обирати легкі страви.



Є низка медикаментів, в тому числі і сорбентів, які допомагають справитися з симптомами похмілля та покращити обмінні процеси в печінці. Це есенсіале та глутаргін. Так як під час вживання надмірної кількості алкоголю тиск спочатку знижується, а потім піднімається, можна випити будь-який спазмолітичний засіб.



В Інтернеті можна знайти чимало популярних “народних методів” боротьби з похміллям. Наприклад, лягти спати чи пройтися по свіжому повітря. Павло Мазур стверджує, що вони мало чим допомагають. Єдине, коли людина буде спати, то симптоми для неї минуть швидше уві сні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Похміллям називають синдром після алкогольної інтоксикації, який виникає у людини наступного дня після надмірного споживання алкогольних напоїв. Якщо випити надто багато алкоголю, відбувається зневоднення організму (дегідратація), що веде за собою низку інших негативних наслідків. Серед них навіть порушення обміну глюкози.Про це пише ТСН. Похмілля зазвичай триває близько однієї доби, але в деяких випадках може продовжуватися й наступного дня. Тут все залежить від різних факторів:-кількості випитого алкоголю;-міцності та якості напоїв;-чисельності алкогольдегідрогенази (фермент, який розщеплює етанол та виробляється в печінці) в організмі.За словами, в однієї людини цей фермент може бути вже від народження, коли у інших взагалі не вироблятися. Останнім не варто вживати навіть невеликі дози алкоголю, адже вони можуть бути для них смертельними.Щоб послабити негативний вплив алкоголю на роботу організму, лікар радить вживати велику кількість води під час новорічного застілля. Також намагайтеся не навантажувати шлунок жирною та важкою їжею. Павло Мазур рекомендує споживати легкі страви з картоплі, спаржі, рису чи грибів, якщо п’єте алкогольні напої. Адже це природний сорбент.Слід завжди пам’ятати, що реакція організму може бути різною навіть від однієї чарки алкогольного напою. Тому не забувайте враховувати свої можливості. Не вживайте надто велику для себе кількість алкоголю, не пийте міцні напої, якщо не впевнені в своєму здоров’ї.Павло Мазур також рекомендує вживати перед новорічним застіллям сорбенти, які продаються практично в кожній аптеці. Вони допоможуть зменшити негативний вплив алкоголю. Це може бути звичне нам активоване вугілля, або нові препарати (наприклад, “Атоксил”). Але тут варто пам’ятати, щоб сорбент подіяв, людині потрібно випорожнитися через 2 години після вживання алкоголю.Не варто змішувати різні алкогольні напої, а також вживати їх на голодний шлунок.Якщо зранку все ж з’явилися симптоми похмілля, варто пити якомога більше води. Найкраще, за словами лікаря, підходить лужна, наприклад “Боржомі” або “Миргородська”. В її складі є необхідні мікроелементи та сіль, за допомогою яких водно-сольовий баланс швидше відновиться.Коли людина страждає від похмілля, то у неї часто немає апетиту. Так організм сам попереджає, що наразі немає сил на переварювання їжі. Але якщо вам все-таки захотілося поїсти, краще обирати легкі страви.Є низка медикаментів, в тому числі і сорбентів, які допомагають справитися з симптомами похмілля та покращити обмінні процеси в печінці. Це есенсіале та глутаргін. Так як під час вживання надмірної кількості алкоголю тиск спочатку знижується, а потім піднімається, можна випити будь-який спазмолітичний засіб.В Інтернеті можна знайти чимало популярних “народних методів” боротьби з похміллям. Наприклад, лягти спати чи пройтися по свіжому повітря. Павло Мазур стверджує, що вони мало чим допомагають. Єдине, коли людина буде спати, то симптоми для неї минуть швидше уві сні.

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