Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:11
За добу 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 97, серед медпрацівників – 24).
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 3 січня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 168 осіб;
◾️ летальних випадків – 114;
◾️ одужало – 2 537 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 676 342 особи;
◾️ одужало – 3 479 725 осіб;
◾️ летальних випадків – 96 301;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 824 014.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом провели 28 457 565 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 3 січня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 168 осіб;
◾️ летальних випадків – 114;
◾️ одужало – 2 537 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 676 342 особи;
◾️ одужало – 3 479 725 осіб;
◾️ летальних випадків – 96 301;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 824 014.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом провели 28 457 565 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 532;
Вінницька область – 55;
Волинська область – 30;
Дніпропетровська область – 92;
Донецька область – 66;
Житомирська область – 18;
Закарпатська область – 51;
Запорізька область – 30;
Івано-Франківська область – 60;
Київська область – 111;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 4;
Львівська область – 112;
Миколаївська область – 26;
Одеська область – 64;
Полтавська область – 104;
Рівненська область – 19;
Сумська область – 37;
Тернопільська область – 79;
Харківська область – 72;
Херсонська область – 39;
Хмельницька область – 20;
Черкаська область – 56;
Чернівецька область – 59;
Чернігівська область – 21.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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