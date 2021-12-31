Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу

За добу 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 97, серед медпрацівників – 24).Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 3 січня.Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав за добу, понад місяць перевищує число нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 168 осіб;◾️ летальних випадків – 114;◾️ одужало – 2 537 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 676 342 особи;◾️ одужало – 3 479 725 осіб;◾️ летальних випадків – 96 301;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 824 014.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом провели 28 457 565 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 532;Вінницька область – 55;Волинська область – 30;Дніпропетровська область – 92;Донецька область – 66;Житомирська область – 18;Закарпатська область – 51;Запорізька область – 30;Івано-Франківська область – 60;Київська область – 111;Кіровоградська область – 47;Луганська область – 4;Львівська область – 112;Миколаївська область – 26;Одеська область – 64;Полтавська область – 104;Рівненська область – 19;Сумська область – 37;Тернопільська область – 79;Харківська область – 72;Херсонська область – 39;Хмельницька область – 20;Черкаська область – 56;Чернівецька область – 59;Чернігівська область – 21.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.