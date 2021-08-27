Росії дадуть рішучу відповідь: про що Байден розмовляв із Зеленським
Сьогодні, 10:24
У неділю, 2 січня, під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена глава Сполучених Штатів запевнив свого українського колегу, що його країна та її союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери відповідатимуть рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі після дзвінка.
За даними Білого дому, Байден та Зеленський обговорили підготовку до серії майбутніх дипломатичних зустрічей для вирішення кризи.
Нагадаємо, представники США та Росії 9-10 січня проведуть переговори в Женеві, після цього відбудеться засідання Ради Росія-НАТО та зустріч Організації з безпеки та співробітництва у Європі. За словами Джо Байдена, він закликав Путіна вжити заходів щодо пом'якшення кризи до цих зустрічей.
Президент США також висловив підтримку дипломатичним заходам щодо ослаблення напруженості, а також підтвердив "прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України".
Зауважимо, що 30 грудня, на прохання російської сторони, відбулися переговори президента США Джо Байдена та голови Росії Володимира Путіна. Розмова пройшла в онлайн форматі та серед інших тем йшлося про Україну.
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Про це повідомляє Reuters.
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери відповідатимуть рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі після дзвінка.
За даними Білого дому, Байден та Зеленський обговорили підготовку до серії майбутніх дипломатичних зустрічей для вирішення кризи.
Нагадаємо, представники США та Росії 9-10 січня проведуть переговори в Женеві, після цього відбудеться засідання Ради Росія-НАТО та зустріч Організації з безпеки та співробітництва у Європі. За словами Джо Байдена, він закликав Путіна вжити заходів щодо пом'якшення кризи до цих зустрічей.
Президент США також висловив підтримку дипломатичним заходам щодо ослаблення напруженості, а також підтвердив "прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України".
Зауважимо, що 30 грудня, на прохання російської сторони, відбулися переговори президента США Джо Байдена та голови Росії Володимира Путіна. Розмова пройшла в онлайн форматі та серед інших тем йшлося про Україну.
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