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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Зменшення кількості нових хворих і госпіталізованих: ситуація з ковідом на Волині за добу

Зменшення кількості нових хворих і госпіталізованих: ситуація з ковідом на Волині за добу
На Волині протягом доби 2 січня зареєстрували 30 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Із цієї кількості у районах і громадах виявили:

Луцький район – 16 хворих:

Луцька ТГ – 11 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
ківерцівська ТГ – 2 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий.

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Нововолинська ТГ – 1 хворий.

Камінь-Каширський район – 6 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих.

Ковельський район – 7 хворих:

Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 3 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий.

Госпіталізували – 7 хворих, 23 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 3 січня в області зареєстрували 103 902 випадки.

Одужало – 100 137 осіб (за останню добу – 34).

Летальних випадків (осіб) – 2186, з них за останню добу – 3:

Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.

Методом ПЛР всього обстежили 408 891 особу, за останню добу – 31 особу.

Центри та пункти вакцинації від Covid-19 01 та 02 січня 2022 року не працювали.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика
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