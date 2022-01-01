Зменшення кількості нових хворих і госпіталізованих: ситуація з ковідом на Волині за добу
Сьогодні, 10:41
На Волині протягом доби 2 січня зареєстрували 30 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах і громадах виявили:
Луцький район – 16 хворих:
Луцька ТГ – 11 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
ківерцівська ТГ – 2 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Нововолинська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих.
Ковельський район – 7 хворих:
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 3 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий.
Госпіталізували – 7 хворих, 23 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 3 січня в області зареєстрували 103 902 випадки.
Одужало – 100 137 осіб (за останню добу – 34).
Летальних випадків (осіб) – 2186, з них за останню добу – 3:
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.
Методом ПЛР всього обстежили 408 891 особу, за останню добу – 31 особу.
Центри та пункти вакцинації від Covid-19 01 та 02 січня 2022 року не працювали.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах і громадах виявили:
Луцький район – 16 хворих:
Луцька ТГ – 11 хворих
Горохівська ТГ – 1 хворий
ківерцівська ТГ – 2 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий.
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Нововолинська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих.
Ковельський район – 7 хворих:
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 3 хворих
Смідинська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий.
Госпіталізували – 7 хворих, 23 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 3 січня в області зареєстрували 103 902 випадки.
Одужало – 100 137 осіб (за останню добу – 34).
Летальних випадків (осіб) – 2186, з них за останню добу – 3:
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.
Методом ПЛР всього обстежили 408 891 особу, за останню добу – 31 особу.
Центри та пункти вакцинації від Covid-19 01 та 02 січня 2022 року не працювали.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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