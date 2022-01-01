Зменшення кількості нових хворих і госпіталізованих: ситуація з ковідом на Волині за добу

На Волині протягом доби 2 січня зареєстрували 30 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.Із цієї кількості у районах і громадах виявили:Луцький район – 16 хворих:Луцька ТГ – 11 хворихГорохівська ТГ – 1 хворийківерцівська ТГ – 2 хворихКолківська ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 1 хворий.Володимир-Волинський район – 1 хворий:Нововолинська ТГ – 1 хворий.Камінь-Каширський район – 6 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 6 хворих.Ковельський район – 7 хворих:Дубечненська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 3 хворихСмідинська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 1 хворий.Госпіталізували – 7 хворих, 23 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 3 січня в області зареєстрували 103 902 випадки.Одужало – 100 137 осіб (за останню добу – 34).Летальних випадків (осіб) – 2186, з них за останню добу – 3:Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;Ковельський район – 2 випадки: Самарівська ТГ та Ратнівська ТГ – по 1 випадку.Методом ПЛР всього обстежили 408 891 особу, за останню добу – 31 особу.Центри та пункти вакцинації від Covid-19 01 та 02 січня 2022 року не працювали.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.