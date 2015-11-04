Помер «кіборг» з Волині

Анатолій Левуш.



Сумну звістку повідомила місцева волонтерка Світлана Войтович. З власних джерел



Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка й встановить причини смерті.



Анатолій Левуш брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.



Українських військових — учасників оборони Донецького аеропорту під час війни на сході України (26 травня 2014 — 22 січня 2015), в тому числі боїв навколо ДАПу та учасників проривів для надання допомоги захисникам – називають «кіборгами». Усі вони були добровольцями.

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