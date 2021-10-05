Польща може посилити коронавірусні обмеження
Сьогодні, 14:55
Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що коронавірусні обмеження у країні можуть посилити вже цього тижня.
Про це він заявив в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
Недзельський повідомив, що уряд розглядає введення нових обмежень.
"Коли весь арсенал щеплень вичерпано, використовується все, що залишилося під рукою. Під рукою залишаються обмеження" - сказав він.
"Якщо ми побачимо продовження тенденції до зростання кількості інфекцій цього тижня з близько 20 000 зайнятих лікарняних ліжок, що все ще дуже високо, так, тоді ми будемо приймати більш жорсткі рішення", - сказав Недзельський.
За його словами, рішення про це можуть бути прийняті вже в середу або п’ятницю.
"Тоді ми будемо говорити про школи, про закриття торгових центрів, наприклад, але я не хочу цього передбачати", – додав Недзельський.
Адам Недзельський повідомив, що за останні 24 години у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом.
"Ми почали рік з приростом захворюваності на 10%, а вчора – на понад 25%. Це явний попереджувальний сигнал", - підкреслив він.
Водночас, за даними ЗМІ, у польському уряді поки немає однозначної підтримки посилення обмежень.
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Про це він заявив в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
Недзельський повідомив, що уряд розглядає введення нових обмежень.
"Коли весь арсенал щеплень вичерпано, використовується все, що залишилося під рукою. Під рукою залишаються обмеження" - сказав він.
"Якщо ми побачимо продовження тенденції до зростання кількості інфекцій цього тижня з близько 20 000 зайнятих лікарняних ліжок, що все ще дуже високо, так, тоді ми будемо приймати більш жорсткі рішення", - сказав Недзельський.
За його словами, рішення про це можуть бути прийняті вже в середу або п’ятницю.
"Тоді ми будемо говорити про школи, про закриття торгових центрів, наприклад, але я не хочу цього передбачати", – додав Недзельський.
Адам Недзельський повідомив, що за останні 24 години у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом.
"Ми почали рік з приростом захворюваності на 10%, а вчора – на понад 25%. Це явний попереджувальний сигнал", - підкреслив він.
Водночас, за даними ЗМІ, у польському уряді поки немає однозначної підтримки посилення обмежень.
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