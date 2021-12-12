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Якою буде погода на Волині завтра, 4 січня

Якою буде погода на Волині завтра, 4 січня
У вівторок, 4 січня, на Волині буде хмарно весь день.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі прогнозують дощ місцями з мокрим снігом, вдень - невеликий дощ. Місцями - вночі на дорогах ожеледиця.

Вітер на Волині завтра буде південно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 0-5⁰ тепла, вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.

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Теги: погода, 4 січня, прогноз
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