Якою буде погода на Волині завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 4 січня, на Волині буде хмарно весь день.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі прогнозують дощ місцями з мокрим снігом, вдень - невеликий дощ. Місцями - вночі на дорогах ожеледиця.
Вітер на Волині завтра буде південно-західний, 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 0-5⁰ тепла, вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі прогнозують дощ місцями з мокрим снігом, вдень - невеликий дощ. Місцями - вночі на дорогах ожеледиця.
Вітер на Волині завтра буде південно-західний, 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 0-5⁰ тепла, вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.
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