Якою буде погода на Волині завтра, 4 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі прогнозують дощ місцями з мокрим снігом, вдень - невеликий дощ. Місцями - вночі на дорогах ожеледиця.



Вітер на Волині завтра буде південно-західний, 7-12 метрів за секунду.



Температура повітря вночі становитиме від 0-5⁰ тепла, вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 4 січня, на Волині буде хмарно весь день.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі прогнозують дощ місцями з мокрим снігом, вдень - невеликий дощ. Місцями - вночі на дорогах ожеледиця.Вітер на Волині завтра буде південно-західний, 7-12 метрів за секунду.Температура повітря вночі становитиме від 0-5⁰ тепла, вдень прогнозують 3-8⁰ тепла.

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