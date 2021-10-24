ПЦУ нагородила волинянина, який відновив церкву, зруйновану комуністами

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл під час Божественної Літургії у кафедральному соборі Святої Трійці нагородив церковною відзнакою «За заслуги», колишнього старосту храму благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба села Марковичі Локачинського деканату (сусідня Володимир-Волинська єпархія) в день 80-літнього ювілею.Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України у фейсбуці.Стараннями Станіслава Вронського наприкінці 80-х був відновлений храм, у якому вже служили українською.У колишній церкві комуністи зірвали купол, а саме приміщення стали використовувати як дім обрядів. Пан Станіслав, який працював у колгоспі, поставив мету відновити церкву. Він писав листи в Москву та багато разів їздив до Луцька за дозволом. Нарешті йому віддали ключі від приміщення і разом із селянами почали ремонтні роботи. Це була перша українська парафія ще до розвалу СРСР.