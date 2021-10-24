вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ПЦУ нагородила волинянина, який відновив церкву, зруйновану комуністами

ПЦУ нагородила волинянина, який відновив церкву, зруйновану комуністами
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл під час Божественної Літургії у кафедральному соборі Святої Трійці нагородив церковною відзнакою «За заслуги» Станіслава Вронського, колишнього старосту храму благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба села Марковичі Локачинського деканату (сусідня Володимир-Волинська єпархія) в день 80-літнього ювілею.

Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України у фейсбуці.

Стараннями Станіслава Вронського наприкінці 80-х був відновлений храм, у якому вже служили українською.

У колишній церкві комуністи зірвали купол, а саме приміщення стали використовувати як дім обрядів. Пан Станіслав, який працював у колгоспі, поставив мету відновити церкву. Він писав листи в Москву та багато разів їздив до Луцька за дозволом. Нарешті йому віддали ключі від приміщення і разом із селянами почали ремонтні роботи. Це була перша українська парафія ще до розвалу СРСР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, нагорода, Михаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили причину смерті «кіборга» з Волині
Сьогодні, 16:00
ПЦУ нагородила волинянина, який відновив церкву, зруйновану комуністами
Сьогодні, 15:40
Польща може посилити коронавірусні обмеження
Сьогодні, 14:55
Помер «кіборг» з Волині
Сьогодні, 13:39
«Нова пошта» змінює тарифи: скільки коштуватиме доставка
Сьогодні, 12:51
Схожі новини
У Волинській богословській академії відзначили ювілей. ФОТО У Волинській богословській академії відзначили ювілей. ФОТО
24 жовтень, 2021, 08:35
Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ Митрополит Михаїл закликав молитися за відвернення пожеж, буревіїв і повеней. ТЕКСТ МОЛИТВИ
07 серпень, 2021, 07:31
Волинські миряни привітали з Днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя». ВІДЕО Волинські миряни привітали з Днем ангела Вселенського Патріарха і співали у Стамбулі «Волинь моя». ВІДЕО
12 червень, 2021, 02:16
На Волині стартував конкурс православної журналістики На Волині стартував конкурс православної журналістики
02 квітень, 2021, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили причину смерті «кіборга» з Волині
Сьогодні, 16:00
 0
ПЦУ нагородила волинянина, який відновив церкву, зруйновану комуністами
Сьогодні, 15:40
 0
Польща може посилити коронавірусні обмеження
Сьогодні, 14:55
 0
Помер «кіборг» з Волині
Сьогодні, 13:39
 0
«Нова пошта» змінює тарифи: скільки коштуватиме доставка
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8