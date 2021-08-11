Інтернаціональна сім'я: на Волині в зятях живе і працює чоловік з Єгипту

Хамада Гед, котрий одружився на волинянці Тетяні Ковальчук, на Любешівщині проживає вже близько року. Нині ж він запевняє: не шкодує, що свою долю поєднав із Поліссям.



Історію сім'ї розповіла любешівська газета "



«Коли приїхав сюди, було багато снігу. Я вперше таке побачив. Сніг мені нагадував гори солі. Фото на кучугурах як диковинку робив, аби потім своїй мамі та родині показати», – усміхаючись пригадує іноземець. Водночас зізнається, що не очікував такого холоду, адже в його країні не буває подібних низьких температур навіть узимку. Також охоче розповідає, що для себе багато відкрив цікавого і приємного про наш край. Наприклад, уперше в житті побачив гриби не в магазині, а як вони ростуть у лісі. Збирав і чорницю, що теж було йому екзотикою.



Хамада Гед працював в одному з курортів Єгипту лікарем-реабілітологом, тож відвідувачів-туристів, котрі до нього зверталися на сеанси медичного масажу, мав із різних країн. До уважного, ввічливого фахівця своєї справи, котрий до того ж володіє російською мовою, із задоволенням приходили відпочивальники і з України. Якось серед інших до нього звернулася і наша землячка Тетяна. Хоча навряд чи вони обоє могли передбачити, що мине якийсь час, і вони стануть подружжям. А тепер уже мають і спільного синочка Ісмаїла. Господь дарував ветлівчанці шанс знову бути щасливою. Адже їй у свої ще дуже молоді літа довелося пережити велике горе.



…Ніщо не віщувало тоді біди. Подружжя Ковальчуків мешкало у власному домі. Чекали на четверту дитину. Але в один день смерть перекреслила все – чоловік загинув на полюванні. Хіба хтось може уявити горе дружини, діток, котрі враз посиротіли? Її мама Надія Беденюк теж зарання овдовіла, проте таки встигла з коханим хоч трохи дітей поставити на ноги. А тут – один менше іншого. І все ж треба було жити далі, трудитися.



Найперше до Єгипту поїхала на відпочинок саме мама пані Тетяни Надія Петрівна зі своїми знайомими. Їй там дуже сподобалося, бо ж і недорого путівку можна було дістати, та й умови чудові. А ще безкінечне літечко. Вдалося також і у святих місцях побувати в Ізраїлі по тій же туристичній путівці. Часто доньці розповідала про це, і якось таки вмовила її та ще кількох родичів разом вибратися до Єгипту. Там і подарувала доля зустріч Тетяні й Хамаді.



Як саме познайомилися, коли зрозуміли, що почуття їхні справжні, не розповідають. Головне – що вони разом, що створили сім’ю.



«Хамада дуже добрий, роботящий, чого й не вміє, то вчиться. Страху не було заміж іти за іноземця, бо ж у свій край його забирала», –лаконічно зазначає ветлівчанка.



До слова, на шляху до шлюбу виникали то ті, то інші перепони. Через локдаун у зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу певний період літаки не літали, та й купу різних документів мусили оформити, аби таки отримати змогу розписатися. Зрештою змогли це зробити в Луцьку, а вже вдома в колі жінчиної родини відзначили таку вагому подію. Ніби вчора це було, а вже й синочка Ісмаїла виховують.



Звичайно, потрібен був час, аби четверо Тетяниних дітей звикли до «дядька Хамади», а він до них та й загалом до сільського поліського стилю життя. Хоча сам єгиптянин народився в околицях Александрії у багатодітній сім’ї. Тож змалку батьки привчали дітей до праці. Можливо, тому й не цурається іноземець жодної роботи: сіно заготовляє, картоплю садить та копає, дрова рубає і складає в костри. Власноруч бруківку біля хати поклав, прибудову змурував під навісом. Город, як і належить у селі, інтернаціональне подружжя садить чималий, тримають хазяйство. От тільки через релігійні переконання свинини чоловік не вживає, тож тримають різну живність, крім поросят. Виявляється, і в нього вдома вирощують традиційно картоплю та кукурудзу. Страви деякі готують теж подібні, наприклад голубці чи шашлик.



А ще, так як Хамада професійний масажист, то й кімнатку для цього облаштував. Починав практикуватися із жінчиної великої родини та сусідів, а тепер уже його як хорошого спеціаліста знають по всій Любешівщині та й у сусідній Камінь-Каширщині. У селі ж про іноземця відгукуються ще й як про хорошу, порядну людину, доброзичливого сусіда. Щоправда, чарки за знайомство ні з ким так жодного разу Хамада й не випив. Адже, зізнається чоловік, навіть шампанського йому не можна.



Останні місяці досить насичені на хороші події в сім’ї Тетяни та Хамади. Адже всі дружно їздили на присягу до Ковеля, де старший син Тетяни вчиться в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. А ще побували у Єгипті, де зустрілися з мамою та братами Хамади.



«Я приїхав сюди до сім’ї. Тож маю про неї дбати», – зізнається іноземець. А його теща Надія Беденюк щиро додає: любить вона усіх своїх зятів. А Хамада серце її прихилив ще й тим, що, як і інші, одразу мамою став називати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік з Єгипту, котрий одружився на волинянці, на Любешівщині проживає вже близько року. Нині ж він запевняє: не шкодує, що свою долю поєднав із Поліссям.Історію сім'ї розповіла любешівська газета " Нове життя ".«Коли приїхав сюди, було багато снігу. Я вперше таке побачив. Сніг мені нагадував гори солі. Фото на кучугурах як диковинку робив, аби потім своїй мамі та родині показати», – усміхаючись пригадує іноземець. Водночас зізнається, що не очікував такого холоду, адже в його країні не буває подібних низьких температур навіть узимку. Також охоче розповідає, що для себе багато відкрив цікавого і приємного про наш край. Наприклад, уперше в житті побачив гриби не в магазині, а як вони ростуть у лісі. Збирав і чорницю, що теж було йому екзотикою.Хамада Гед працював в одному з курортів Єгипту лікарем-реабілітологом, тож відвідувачів-туристів, котрі до нього зверталися на сеанси медичного масажу, мав із різних країн. До уважного, ввічливого фахівця своєї справи, котрий до того ж володіє російською мовою, із задоволенням приходили відпочивальники і з України. Якось серед інших до нього звернулася і наша землячка Тетяна. Хоча навряд чи вони обоє могли передбачити, що мине якийсь час, і вони стануть подружжям. А тепер уже мають і спільного синочка Ісмаїла. Господь дарував ветлівчанці шанс знову бути щасливою. Адже їй у свої ще дуже молоді літа довелося пережити велике горе.…Ніщо не віщувало тоді біди. Подружжя Ковальчуків мешкало у власному домі. Чекали на четверту дитину. Але в один день смерть перекреслила все – чоловік загинув на полюванні. Хіба хтось може уявити горе дружини, діток, котрі враз посиротіли? Її мама Надія Беденюк теж зарання овдовіла, проте таки встигла з коханим хоч трохи дітей поставити на ноги. А тут – один менше іншого. І все ж треба було жити далі, трудитися.Найперше до Єгипту поїхала на відпочинок саме мама пані Тетяни Надія Петрівна зі своїми знайомими. Їй там дуже сподобалося, бо ж і недорого путівку можна було дістати, та й умови чудові. А ще безкінечне літечко. Вдалося також і у святих місцях побувати в Ізраїлі по тій же туристичній путівці. Часто доньці розповідала про це, і якось таки вмовила її та ще кількох родичів разом вибратися до Єгипту. Там і подарувала доля зустріч Тетяні й Хамаді.Як саме познайомилися, коли зрозуміли, що почуття їхні справжні, не розповідають. Головне – що вони разом, що створили сім’ю.«Хамада дуже добрий, роботящий, чого й не вміє, то вчиться. Страху не було заміж іти за іноземця, бо ж у свій край його забирала», –лаконічно зазначає ветлівчанка.До слова, на шляху до шлюбу виникали то ті, то інші перепони. Через локдаун у зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу певний період літаки не літали, та й купу різних документів мусили оформити, аби таки отримати змогу розписатися. Зрештою змогли це зробити в Луцьку, а вже вдома в колі жінчиної родини відзначили таку вагому подію. Ніби вчора це було, а вже й синочкавиховують.Звичайно, потрібен був час, аби четверо Тетяниних дітей звикли до «дядька Хамади», а він до них та й загалом до сільського поліського стилю життя. Хоча сам єгиптянин народився в околицях Александрії у багатодітній сім’ї. Тож змалку батьки привчали дітей до праці. Можливо, тому й не цурається іноземець жодної роботи: сіно заготовляє, картоплю садить та копає, дрова рубає і складає в костри. Власноруч бруківку біля хати поклав, прибудову змурував під навісом. Город, як і належить у селі, інтернаціональне подружжя садить чималий, тримають хазяйство. От тільки через релігійні переконання свинини чоловік не вживає, тож тримають різну живність, крім поросят. Виявляється, і в нього вдома вирощують традиційно картоплю та кукурудзу. Страви деякі готують теж подібні, наприклад голубці чи шашлик.А ще, так як Хамада професійний масажист, то й кімнатку для цього облаштував. Починав практикуватися із жінчиної великої родини та сусідів, а тепер уже його як хорошого спеціаліста знають по всій Любешівщині та й у сусідній Камінь-Каширщині. У селі ж про іноземця відгукуються ще й як про хорошу, порядну людину, доброзичливого сусіда. Щоправда, чарки за знайомство ні з ким так жодного разу Хамада й не випив. Адже, зізнається чоловік, навіть шампанського йому не можна.Останні місяці досить насичені на хороші події в сім’ї Тетяни та Хамади. Адже всі дружно їздили на присягу до Ковеля, де старший син Тетяни вчиться в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. А ще побували у Єгипті, де зустрілися з мамою та братами Хамади.«Я приїхав сюди до сім’ї. Тож маю про неї дбати», – зізнається іноземець. А його теща Надія Беденюк щиро додає: любить вона усіх своїх зятів. А Хамада серце її прихилив ще й тим, що, як і інші, одразу мамою став називати.

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