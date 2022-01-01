Чи небезпечна для здоров'я їжа з мікрохвильовки

Значна частина людей користується мікрохвильовими печами, бо це швидко і зручно. Загалом це досить зручно, бо не потрібно у свята готувати: можна просто розігріти їжу. Тим не менш, в інформаційному просторі постійно з’являються повідомлення про шкідливість самих печей та нагрітих в них страв.Але чи так це насправді, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.Зокрема, інформують, що принцип дії мікрохвильовки досить простий: під час роботи приладу всередині утворюються радіохвилі (частота 2,450 ГГц), які приводять в рух молекули води/цукру/жиру, в результаті чого їжа нагрівається.Як і будь-який електроприлад, мікрохвильова піч має випромінювання мікрохвиль. За своєю суттю воно подібне до випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача, тобто є абсолютно безпечним для життя та здоров'я. Більше того, від виходу мікрохвиль за межі приладу додатково захищає металевий короб всередині пічки та металева сітка на дверцятах.Можуть виникати питання стосовно безпечності продуктів харчування після розігрівання в мікрохвильовці. Наприклад, що нібито їжа після печі може бути радіоактивною. Але радіоактивне випромінювання та електромагнітне випромінювання — це дві різні речі. Радіоактивним випромінюванням називають виділення елементарних частинок атомними ядрами під час їх поділу, а термін “радіація” стосується іонізуючого випромінювання (альфа, бета та гама промені). Саме цей тип випромінювання і має руйнівний ефект для біологічних тканин.У свою чергу, електромагнітні хвилі мікрохвильовки проходять через їжу наскрізь і потім гаснуть. Вони не накопичуються в продуктах, не залишають часточки на них та не руйнують структуру. Тому їжа після мікрохвильової печі не містить радіоактивних частинок.Їжа, розігріта в мікрохвильовці, така ж безпечна, як і страви, приготовлені більш звичними методами: смаження, варіння, запікання. Різниці у харчовій цінності немає. Головна відмінність полягає в тому, що завдяки високій проникності мікрохвиль нагрівання страв пришвидшується.Але варто зазначити, що розігрівати їжу в пластикових контейнерах, які не призначені для використання у мікрохвильовках, все ж таки не потрібно — це може бути небезпечним. Не призначений для цього пластик при нагріванні виділяє токсичні речовини, які можуть потрапити у страви. Краще використовувати для розігріву в мікрохвильовій печі скляний або ж керамічний посуд.