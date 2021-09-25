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Викрав автівку, а потім гаманець: у Луцькому районі перекинувся 18-річний водій

Викрав автівку, а потім гаманець: у Луцькому районі перекинувся 18-річний водій
Про зникнення транспортного засобу «Toyota Prado» із подвір’я у селі Новосілки Рівненської області повідомив до поліції вчора, другого січня, близько восьмої ранку власник — 68-річний місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Поліцейські відділення поліції № 1 (смт Млинів) встановили, що 18-річний хлопець приїхав велосипедом у село Новосілки до дівчини. Повертаючись вже без двоколісного, близько другої ночі побачив на чужому подвір’ї позашляховик: транспортний засіб був відкритий, а ключі — в замку запалювання. Тож вирішив під’їхати додому.

Спочатку новий «власник» довго не міг виїхати із двору, бо не знав технічних характеристик авто. Потому — у селі Верхівка Луцького району не впорався із керуванням та перекинувся. Небайдужі громадяни допомогли авто «поставити на ноги», але поїхати далі ним хлопець не зміг через механічні пошкодження. Тож керманич, прихопивши гаманець із бардачка, вирушив додому. Неподалік ДТП його й розшукали поліцейські.

Слідчі затримали 18-річного жителя села Острожець у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно.

Відомо, що у лютому минулого року він був засуджений за скоєний аналогічний злочин: тоді йому за викрадення автомобіля «ВАЗ 2109» призначили штраф.

Досудове розслідування триває.
Викрав автівку, а потім гаманець: у Луцькому районі перекинувся 18-річний водій
Викрав автівку, а потім гаманець: у Луцькому районі перекинувся 18-річний водій

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Теги: викрав автівку, Рівненська область
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