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У Луцьку після свят знову запрацювали центри вакцинації. ВІДЕО

У Луцьку після свят знову запрацювали центри вакцинації. ВІДЕО
У Луцьку запрацювали центри масової вакцинації проти COVID-19. Два дні 1 і 2 січня вони були зачинені через вихідні.

Про це розповів Суспільному медичний директор Центру первинної меддопомоги Віктор Пахарчук.

У Центрі медичної допомоги, що на проспекті Відродження у Луцьку, 3 січня щеплювали трьома вакцинами, які є в наявності: Pfizer, CoronoVac, Moderna. "Найбільше обирають Pfizer. Старші люди в основному CoronoVac", – каже сімейна лікарка Лариса Мельничук.

Перед вакцинацією лікарка оглядає пацієнтів, міряє температуру. Люди ж підписують згоду на вакцинацію.

Після вакцинації інформацію, одразу ж вносять до електронної системи, щоб наступного дня людина могла згенерувати сертифікат у мобільному додатку "Дія", — говорить Лариса Мельничук.

Зі слів медичної реєстраторки Тетяни Семенюк, кількість охочих вакцинуватися зараз дещо менша, ніж раніше. "Люди підходять, в основному на друге щеплення, на першу дозу – 10 осіб. Можливо менше охочих вакцинуватися, бо святкові дні", — каже жінка.

3-го січня охочих вакцинували з 9:00 до 15:00 години, у будні дні центри вакцинації у Луцьку працюють до 19:00, — каже сімейна лікарка Лариса Мельничук. До пункту вакцинації, що у відділенні первинної медичної допомоги №2 на проспекті Відродження, прийшов студент Олександр Івашин. Каже: сьогодні щеплюється другою дозою, бо прийшов час другої вакцинації.

Зі слів медичного директора Віктора Пахарчука, 3 січня у пункті вакцинації, що в поліклініці на Відродження, щепили 77 людей.


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Теги: Центр вакцинації, Луцьк
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