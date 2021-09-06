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Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою

Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою
Шестикласниця Заболоттівської спеціальної школи Волинської обласної ради Настя Борозна із села Мельники-Річицькі Ковельського району бореться зі страшною недугою. Наприкінці грудня у дівчинки діагностували саркому кісток.

Про це пише ІА Волинські новини.

Так склалося, що у вересні Настя сильно травмувала ногу. Дівчинку пролікували, все загоїлося й ніби минулося. Однак згодом вона почала скаржитися на сильні болі в гомілці.

Настю госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні й під час обстеження виявили новоутвір у ніжці.

Для того аби дитину обстежити та прооперувати, були потрібні чималі кошти. Дівчинкою опікуються бабуся з дідусем – пенсіонери, бо ані тато, інвалід І групи, ані мама, випускниця Головненської спецшколи, на жаль, участі у її вихованні не беруть.

Завдяки небайдужим людям вдалося зібрати кошти на МРТ (а це понад 8000 гривень) та операцію. Утім попереду в Насті тривале лікування, хіміотерапія й купа аналізів. Усе це потребує значних фінансових затрат.

Бабуся з дідусем у розпачі, бо мізерних заощаджень сільських пенсіонерів ні на що не вистачає.

Але маленька мужня дівчинка стійко бореться з хворобою і дуже вірить у різдвяне диво й у те, що незабаром одужає. А допомогти в цьому та довести, що різдвяні дива таки трапляються, до снаги кожному з нас.

Посильний внесок у лікування дівчинки можна зробити, переказавши кошти на картку дідуся Насті Миколи Івановича Борозни: 51687554 2983 8234.

Подаруймо дитині надію, віру і життя без страшної хвороби!

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Теги: саркома, допомога, волинянка
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