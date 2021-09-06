Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою

Настя Борозна із села Мельники-Річицькі Ковельського району бореться зі страшною недугою. Наприкінці грудня у дівчинки діагностували саркому кісток.



Про це пише



Так склалося, що у вересні Настя сильно травмувала ногу. Дівчинку пролікували, все загоїлося й ніби минулося. Однак згодом вона почала скаржитися на сильні болі в гомілці.



Настю госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні й під час обстеження виявили новоутвір у ніжці.



Для того аби дитину обстежити та прооперувати, були потрібні чималі кошти. Дівчинкою опікуються бабуся з дідусем – пенсіонери, бо ані тато, інвалід І групи, ані мама, випускниця Головненської спецшколи, на жаль, участі у її вихованні не беруть.



Завдяки небайдужим людям вдалося зібрати кошти на МРТ (а це понад 8000 гривень) та операцію. Утім попереду в Насті тривале лікування, хіміотерапія й купа аналізів. Усе це потребує значних фінансових затрат.



Бабуся з дідусем у розпачі, бо мізерних заощаджень сільських пенсіонерів ні на що не вистачає.



Але маленька мужня дівчинка стійко бореться з хворобою і дуже вірить у різдвяне диво й у те, що незабаром одужає. А допомогти в цьому та довести, що різдвяні дива таки трапляються, до снаги кожному з нас.



Посильний внесок у лікування дівчинки можна зробити, переказавши кошти на картку дідуся Насті Миколи Івановича Борозни: 51687554 2983 8234.



Подаруймо дитині надію, віру і життя без страшної хвороби!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестикласниця Заболоттівської спеціальної школи Волинської обласної радиіз села Мельники-Річицькі Ковельського району бореться зі страшною недугою. Наприкінці грудня у дівчинки діагностували саркому кісток.Про це пише ІА Волинські новини. Так склалося, що у вересні Настя сильно травмувала ногу. Дівчинку пролікували, все загоїлося й ніби минулося. Однак згодом вона почала скаржитися на сильні болі в гомілці.Настю госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні й під час обстеження виявили новоутвір у ніжці.Для того аби дитину обстежити та прооперувати, були потрібні чималі кошти. Дівчинкою опікуються бабуся з дідусем – пенсіонери, бо ані тато, інвалід І групи, ані мама, випускниця Головненської спецшколи, на жаль, участі у її вихованні не беруть.Завдяки небайдужим людям вдалося зібрати кошти на МРТ (а це понад 8000 гривень) та операцію. Утім попереду в Насті тривале лікування, хіміотерапія й купа аналізів. Усе це потребує значних фінансових затрат.Бабуся з дідусем у розпачі, бо мізерних заощаджень сільських пенсіонерів ні на що не вистачає.Але маленька мужня дівчинка стійко бореться з хворобою і дуже вірить у різдвяне диво й у те, що незабаром одужає. А допомогти в цьому та довести, що різдвяні дива таки трапляються, до снаги кожному з нас.Посильний внесок у лікування дівчинки можна зробити, переказавши кошти на картку дідуся Насті Миколи Івановича Борозни: 51687554 2983 8234.Подаруймо дитині надію, віру і життя без страшної хвороби!

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