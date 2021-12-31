Купуй квартиру - вигравай подорож до Амстердаму. АКЦІЯ*





ЯКІ УМОВИ АКЦІЇ? У період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.



ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПОДОРОЖ? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.



Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.



Амстердам називають містом свободи та романтики, де кожна вулиця - ніби декорація з яскравої казки, а індустрія розваг не знає собі рівних у жодному куточку світу.



ЩО МОЖНА ЗАРАЗ ПРИДБАТИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?



У першій черзі житлового комплексу залишилося декілька квартир із 2 та 3 спальнями. Проте на початку грудня стартувало будівництво нової черги і у 7-8 під’їздах є великих вибір квартир різної площі. Ціна - від 20 000 грн/м2.



На першому поверсі ЖК “Амстердам” є варіанти компактних приміщень від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2.



Акційна пропозиція із 1 січня діє на три квартири з двома спальнями площею 60,32 м2. Ціну знижено до 18 900 грн/м2 при умові стовідсоткої оплати, ткож є знижки і при відтермінуванні платежів.







За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 38 36



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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