Купуй квартиру - вигравай подорож до Амстердаму. АКЦІЯ*
Сьогодні, 09:00
Усі, хто придбає квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів.
ЯКІ УМОВИ АКЦІЇ? У період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПОДОРОЖ? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.
Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
Амстердам називають містом свободи та романтики, де кожна вулиця - ніби декорація з яскравої казки, а індустрія розваг не знає собі рівних у жодному куточку світу.
ЩО МОЖНА ЗАРАЗ ПРИДБАТИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?
У першій черзі житлового комплексу залишилося декілька квартир із 2 та 3 спальнями. Проте на початку грудня стартувало будівництво нової черги і у 7-8 під’їздах є великих вибір квартир різної площі. Ціна - від 20 000 грн/м2.
На першому поверсі ЖК “Амстердам” є варіанти компактних приміщень від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2.
Акційна пропозиція із 1 січня діє на три квартири з двома спальнями площею 60,32 м2. Ціну знижено до 18 900 грн/м2 при умові стовідсоткої оплати, ткож є знижки і при відтермінуванні платежів.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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ЯКІ УМОВИ АКЦІЇ? У період із 1 листопада до 15 січня укласти договір про купівлю нерухомості в ЖК “Амстердам” на умовах стовідсоткової оплати чи розтермінування платежів.
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ПОДОРОЖ? Переможці отримають квитки на літак на двох та оплачений номер у місцевому готелі на три дні.
Час, коли відправитися в подорож, можна буде обрати самому, проте компанія радить зробити це навесні, коли розцвітають легендарні поля тюльпанів.
Амстердам називають містом свободи та романтики, де кожна вулиця - ніби декорація з яскравої казки, а індустрія розваг не знає собі рівних у жодному куточку світу.
ЩО МОЖНА ЗАРАЗ ПРИДБАТИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?
У першій черзі житлового комплексу залишилося декілька квартир із 2 та 3 спальнями. Проте на початку грудня стартувало будівництво нової черги і у 7-8 під’їздах є великих вибір квартир різної площі. Ціна - від 20 000 грн/м2.
На першому поверсі ЖК “Амстердам” є варіанти компактних приміщень від 44 м2 до просторих кімнат 282 м2. Вартість - від 25 000 грн/м2.
Акційна пропозиція із 1 січня діє на три квартири з двома спальнями площею 60,32 м2. Ціну знижено до 18 900 грн/м2 при умові стовідсоткої оплати, ткож є знижки і при відтермінуванні платежів.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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