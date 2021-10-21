В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО
Сьогодні, 08:00
Від 5 до 22 січня триватиме реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбувається з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначили в УЦОЯО.
Реєстрація на пробне ЗНО – на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає близько 300 грн (у регіонах ціни різні).
Графік проведення пробного ЗНО у 2022 році:
19 березня - з української мови, української мови і літератури;
26 березня - з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО 2022 року триватиме від 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.
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Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбувається з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначили в УЦОЯО.
Реєстрація на пробне ЗНО – на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає близько 300 грн (у регіонах ціни різні).
Графік проведення пробного ЗНО у 2022 році:
19 березня - з української мови, української мови і літератури;
26 березня - з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО 2022 року триватиме від 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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