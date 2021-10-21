В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО

Від 5 до 22 січня триватиме реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться в другій половині березня.Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти."Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбувається з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначили в УЦОЯО.Реєстрація на пробне ЗНО – на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає близько 300 грн (у регіонах ціни різні).Графік проведення пробного ЗНО у 2022 році:19 березня - з української мови, української мови і літератури;26 березня - з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО 2022 року триватиме від 1 лютого до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.