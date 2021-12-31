У скільки лучанам обійдеться різдвяний стіл. ВІДЕО
Сьогодні, 00:58
На календарі 3 січня, а отже новорічні приготування позаду. Поки українці доїдають вже минулорічні салати, ринки та магазини – пустують. Але вже за день-два кілометрові черги повернуться, адже люди масово готуватимуться до святкування Різдва. Поки ж, кажуть підприємці, є можливість закупитися продуктами за ще минулорічними цінами.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
“Зі складу їде вже дорожчий товар. І якщо нам продадуть товар дорожче, нам просто доведеться дорожче його реалізувати. Підвищення цін нам теж не подобається”, – каже одна з продавчинь.
Цікаво, що після свят прогнозують зниження цін – через падіння попиту.
До таких цінових стрибків в період новорічно-різдвяних свят і підприємці, і покупці вже звикли. Тож намагаються закупити якомога більше товару перед святами за нижчими цінами.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
“Зі складу їде вже дорожчий товар. І якщо нам продадуть товар дорожче, нам просто доведеться дорожче його реалізувати. Підвищення цін нам теж не подобається”, – каже одна з продавчинь.
Цікаво, що після свят прогнозують зниження цін – через падіння попиту.
До таких цінових стрибків в період новорічно-різдвяних свят і підприємці, і покупці вже звикли. Тож намагаються закупити якомога більше товару перед святами за нижчими цінами.
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