У скільки лучанам обійдеться різдвяний стіл. ВІДЕО

На календарі 3 січня, а отже новорічні приготування позаду. Поки українці доїдають вже минулорічні салати, ринки та магазини – пустують. Але вже за день-два кілометрові черги повернуться, адже люди масово готуватимуться до святкування Різдва. Поки ж, кажуть підприємці, є можливість закупитися продуктами за ще минулорічними цінами.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.“Зі складу їде вже дорожчий товар. І якщо нам продадуть товар дорожче, нам просто доведеться дорожче його реалізувати. Підвищення цін нам теж не подобається”, – каже одна з продавчинь.Цікаво, що після свят прогнозують зниження цін – через падіння попиту.До таких цінових стрибків в період новорічно-різдвяних свят і підприємці, і покупці вже звикли. Тож намагаються закупити якомога більше товару перед святами за нижчими цінами.