Українським студентам збільшили стипендії
Сьогодні, 02:00
З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшився в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази.
Про це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047».
Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер платитимуть 2000 гривень на місяць, підвищена стипендія зросла з 1660 до 2550 гривень.
Студенти технікумів, ліцеїв, коледжів будуть отримувати звичайну стипендію в розмірі 1510 гривень на місяць, а підвищену – у розмірі 1930 гривень.
Студентам професійних технічних училищ виплачуватимуть стипендію у розмірі 1250 гривень на місяць. Раніше платили 490 гривень.
Востаннє збільшення розмірів стипендій відбувалося у 2017 році.
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Про це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047».
Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер платитимуть 2000 гривень на місяць, підвищена стипендія зросла з 1660 до 2550 гривень.
Студенти технікумів, ліцеїв, коледжів будуть отримувати звичайну стипендію в розмірі 1510 гривень на місяць, а підвищену – у розмірі 1930 гривень.
Студентам професійних технічних училищ виплачуватимуть стипендію у розмірі 1250 гривень на місяць. Раніше платили 490 гривень.
Востаннє збільшення розмірів стипендій відбувалося у 2017 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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