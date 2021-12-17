Українським студентам збільшили стипендії

З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшився в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази.Про це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047».Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер платитимуть 2000 гривень на місяць, підвищена стипендія зросла з 1660 до 2550 гривень.Студенти технікумів, ліцеїв, коледжів будуть отримувати звичайну стипендію в розмірі 1510 гривень на місяць, а підвищену – у розмірі 1930 гривень.Студентам професійних технічних училищ виплачуватимуть стипендію у розмірі 1250 гривень на місяць. Раніше платили 490 гривень.Востаннє збільшення розмірів стипендій відбувалося у 2017 році.