вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українським студентам збільшили стипендії

Українським студентам збільшили стипендії
З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшився в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази.

Про це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047».

Бакалаврам, спеціалістам та магістрам тепер платитимуть 2000 гривень на місяць, підвищена стипендія зросла з 1660 до 2550 гривень.

Студенти технікумів, ліцеїв, коледжів будуть отримувати звичайну стипендію в розмірі 1510 гривень на місяць, а підвищену – у розмірі 1930 гривень.

Студентам професійних технічних училищ виплачуватимуть стипендію у розмірі 1250 гривень на місяць. Раніше платили 490 гривень.

Востаннє збільшення розмірів стипендій відбувалося у 2017 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стипендії, підвищення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українським студентам збільшили стипендії
Сьогодні, 02:00
У скільки лучанам обійдеться різдвяний стіл. ВІДЕО
Сьогодні, 00:58
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО
03 січень, 23:05
Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою
03 січень, 22:31
Схожі новини
Верховна Рада підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів Верховна Рада підвищила розмір своїх іменних стипендій для студентів
17 грудень, 2021, 17:41
Кабмін змінив порядок виплати стипендій Кабмін змінив порядок виплати стипендій
04 грудень, 2021, 23:23
З 1 грудня в Україні збільшать мінімальну зарплату З 1 грудня в Україні збільшать мінімальну зарплату
25 листопад, 2021, 18:25
Зеленський призначив спецстипендії волинським дітям-спортсменам з інвалідністю Зеленський призначив спецстипендії волинським дітям-спортсменам з інвалідністю
05 листопад, 2021, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українським студентам збільшили стипендії
Сьогодні, 02:00
 0
У скільки лучанам обійдеться різдвяний стіл. ВІДЕО
Сьогодні, 00:58
 0
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині розшукують жінку, яка зникла 1 січня. ФОТО
03 січень, 23:05
 0
Шестикласниці з Волині збирають кошти на боротьбу із саркомою
03 січень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8