Волинський дитячий колектив готує «Різдвяний вертеп»: найменшій учасниці — три. ВІДЕО





Про це розповіла Христина Глова.



Колектив складається з 32 дітей. Наймолодшій учасниці – три роки, найстаршій - 14.



Репетирує з дітьми керівниця колективу Христина Глова. Каже, що для виступу обирала колядки, які діти ще не чули. Шукала їх в інтернеті, у книжках та у бабусь питала.



Соломії Вознюк — три. Вона наймолодша учасниця дитячого колективу села Радомишль. На генеральній репетиції дівчинку у святкове вбрання одягає мама — Тетяна. Жінка каже, що донька постійно за нею ходить на кухні та підспівує колядки. Саме так у дівчинки розгледіли бажання співати.



Брат Соломії Дмитро розповідає, на виступ з дому приніс різдвяну зірку. Майстрував її з батьками.



Богдана Калинович — найстарша учасниця співочого колективу. Каже на гуртку вивчила багато колядок, які раніше ніде не чула. "Я вперше почула тут колядку “На Різдво Христове ангел прилетів”. Коли ми її вчили, не було дуже важко, але ми всі разом і це було дуже весело", — говорить дівчина.



Зі слів керівниці співочого колективу Христини Глови, колядуватимуть діти 7 січня у рідному селі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий колектив, що у селі Радомишль, готує “Різдвяний вертеп”. На репетиції збираються впродовж двох тижнів.Про це розповіла Суспільному керівниця колективуКолектив складається з 32 дітей. Наймолодшій учасниці – три роки, найстаршій - 14.Репетирує з дітьми керівниця колективу Христина Глова. Каже, що для виступу обирала колядки, які діти ще не чули. Шукала їх в інтернеті, у книжках та у бабусь питала.— три. Вона наймолодша учасниця дитячого колективу села Радомишль. На генеральній репетиції дівчинку у святкове вбрання одягає мама — Тетяна. Жінка каже, що донька постійно за нею ходить на кухні та підспівує колядки. Саме так у дівчинки розгледіли бажання співати.Брат Соломіїрозповідає, на виступ з дому приніс різдвяну зірку. Майстрував її з батьками.— найстарша учасниця співочого колективу. Каже на гуртку вивчила багато колядок, які раніше ніде не чула. "Я вперше почула тут колядку “На Різдво Христове ангел прилетів”. Коли ми її вчили, не було дуже важко, але ми всі разом і це було дуже весело", — говорить дівчина.Зі слів керівниці співочого колективу Христини Глови, колядуватимуть діти 7 січня у рідному селі.

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