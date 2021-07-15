Волинянин втрапив за ґрати через крадіжку орхідеї





Про це інформує



У матеріалах справи йдеться про те, що 6 серпня раніше судимий чоловік таємно вкрав з торгівельного залу магазину квітів кімнатний вазон орхідею. Сума збитків – 350 гривень. В суді крадій свою вину визнав.



Призначаючи покарання обвинуваченому, суд врахував перебування на утриманні чоловіка неповнолітньої дитини, відомості про те, що збитки завдані потерпілій не відшкодовано, та думку самої потерпілої, в якої не було претензій до крадія.



В підсумку суд призначив рецидивісту покарання у виді трьох років позбавлення волі, приєднавши до строку чотири місяці невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині за крадіжку орхідеї судили рецидивіста. За вироком Луцького міськрайонного суду чоловік проведе за ґратами три роки та чотири місяці.Про це інформує ІА Волинські новини. У матеріалах справи йдеться про те, що 6 серпня раніше судимий чоловік таємно вкрав з торгівельного залу магазину квітів кімнатний вазон орхідею. Сума збитків – 350 гривень. В суді крадій свою вину визнав.Призначаючи покарання обвинуваченому, суд врахував перебування на утриманні чоловіка неповнолітньої дитини, відомості про те, що збитки завдані потерпілій не відшкодовано, та думку самої потерпілої, в якої не було претензій до крадія.В підсумку суд призначив рецидивісту покарання у виді трьох років позбавлення волі, приєднавши до строку чотири місяці невідбутого покарання.

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