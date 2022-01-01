Скільки країн можна відвідати з українським сертифікатом вакцинації

На сьогодні з українським сертифікатом вакцинації від коронавірусу можна відвідати 52 країни світу. Після того, як Україна приєднається до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, громадяни матимуть змогу відвідувати ще більше країн.Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.За словами заступника міністра охорони здоров'яукраїнцям вже відкрито доступ до 52 країн світу, які визнають українські COVID-сертифікати у «Дії».Згодом, попри пандемію коронавірусу та поширення нового штаму «Омікрон», українцям буде відкрито доступ до ще більш ніж 80 держав світу, які визнають українські COVID-сертифікати, уточнила чиновник.«Незабаром із українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі ковід-сертифікатів, яка може охопити всі країни світу. Учасники мережі визнаватимуть цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів під час перетину кордону», – сказала Карчевич.