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Скільки країн можна відвідати з українським сертифікатом вакцинації

Скільки країн можна відвідати з українським сертифікатом вакцинації
На сьогодні з українським сертифікатом вакцинації від коронавірусу можна відвідати 52 країни світу. Після того, як Україна приєднається до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, громадяни матимуть змогу відвідувати ще більше країн.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, українцям вже відкрито доступ до 52 країн світу, які визнають українські COVID-сертифікати у «Дії».

Згодом, попри пандемію коронавірусу та поширення нового штаму «Омікрон», українцям буде відкрито доступ до ще більш ніж 80 держав світу, які визнають українські COVID-сертифікати, уточнила чиновник.

«Незабаром із українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі ковід-сертифікатів, яка може охопити всі країни світу. Учасники мережі визнаватимуть цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів під час перетину кордону», – сказала Карчевич.

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Теги: сертифікат вакцинації, Україна, подорож
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